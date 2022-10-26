未上市股票一口氣抽到5張？婦聽指示差點遭詐積蓄46萬

台中市七旬詹姓婦人18日要到銀行匯款46萬元，還跟行員透露，妹妹一口氣抽中5張未上市股票，需要匯款給妹妹投資使用，不過因帳戶非詹女妹妹名下，加上一次抽中5張股票，與常情有異，報警到場，警方查出，詹婦要匯款的帳戶已被通報警示，阻止詹婦匯款。

第五警分局文昌所警員李延德、葉人豪18日中午巡邏時，接獲轄內第一銀行北屯分行通報，詹姓婦人（70歲）到銀行匯款46萬元要給妹妹一起投資，但帳戶非詹婦妹妹本人，研判是詐騙，通報警方到場調查。

詹婦向警方解釋，匯款是要給妹妹投資使用，因為家族一起投資，妹妹近日告知，請專人代抽未上市股票，「一口氣抽到5張」，需要匯款到對方帳戶才能取得股票，不是詐騙。

不過警方查出詹婦要匯款的帳戶發現，早已被通報為警示帳戶，詹婦一聽，才驚覺自己受到詐騙，頻頻感謝警方、行員的熱心，讓她保住46萬元積蓄。