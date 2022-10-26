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直播主「晚安小雞」夜闖學校遭毆打 歸仁警循線查獲4嫌法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

直播主「晚安小雞」陳姓男子本月22日到台南市仁德區已停招城光中學直播攝影，遭數人打傷。警方昨天查出41歲陳姓男主嫌曾因不滿晚安小雞的直播內容，在直播平台留言和直播主粉絲起口角衝突，陳案發當晚和其他3人共乘白色租賃轎車到城光中學涉嫌打傷晚安小雞，警詢後依聚眾鬥毆罪、傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦。

29歲直播主「晚安小雞」陳姓男子，22日深夜11點多到台南市仁德區已停招城光中學直播直播探險，快結束直播時突遭數名男子打傷，對方說是給他一個教訓，陳受傷後直播中斷，引起許多網友關注遭不明入士打傷，陳頭部及腹部受傷，陳事後報向警方報案。

歸仁警分局受理報案後，調閱監視器循線查到白色租賃轎車，並通知陳姓主嫌（41歲）伍姓（32歲）、黃姓（46歲）及黃姓男子（41歲）4名嫌犯到案說明。

據了解，陳姓主嫌疑因日前與陳姓直播主的粉絲發生嫌隙，進而夥同其他3名共犯毆打陳姓直播主，陳姓主嫌表示有持球棒，但未打到人，警方認為他說詞避重就輕。警詢後將4名嫌犯依違反刑法第150條聚眾鬥毆罪、第277條傷害罪嫌，函移台南地檢署偵辦。

歸仁警分局說，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地，恐有觸法之虞，但校方迄今未提告。警方不容許任何理由的暴力失序行為，觸法者將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾與人發生衝突應冷靜以對，切勿有私刑暴力行為，避免觸法。

陳姓男主嫌等人共乘白色租賃轎車到城光中學後下車，涉嫌率眾打傷「晚安小雞」陳姓直播主。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男主嫌等人共乘白色租賃轎車到城光中學後下車，涉嫌率眾打傷「晚安小雞」陳姓直播主。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男主嫌（左3）涉嫌率眾打傷「晚安小雞」陳姓直播主，向警方到案說明。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男主嫌（左3）涉嫌率眾打傷「晚安小雞」陳姓直播主，向警方到案說明。記者黃宣翰／翻攝

直播主 台南 鬥毆

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