直播主「晚安小雞」夜闖學校遭毆打 歸仁警循線查獲4嫌法辦

直播主「晚安小雞」陳姓男子本月22日到台南市仁德區已停招城光中學直播攝影，遭數人打傷。警方昨天查出41歲陳姓男主嫌曾因不滿晚安小雞的直播內容，在直播平台留言和直播主粉絲起口角衝突，陳案發當晚和其他3人共乘白色租賃轎車到城光中學涉嫌打傷晚安小雞，警詢後依聚眾鬥毆罪、傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦。

29歲直播主「晚安小雞」陳姓男子，22日深夜11點多到台南市仁德區已停招城光中學直播直播探險，快結束直播時突遭數名男子打傷，對方說是給他一個教訓，陳受傷後直播中斷，引起許多網友關注遭不明入士打傷，陳頭部及腹部受傷，陳事後報向警方報案。

歸仁警分局受理報案後，調閱監視器循線查到白色租賃轎車，並通知陳姓主嫌（41歲）伍姓（32歲）、黃姓（46歲）及黃姓男子（41歲）4名嫌犯到案說明。

據了解，陳姓主嫌疑因日前與陳姓直播主的粉絲發生嫌隙，進而夥同其他3名共犯毆打陳姓直播主，陳姓主嫌表示有持球棒，但未打到人，警方認為他說詞避重就輕。警詢後將4名嫌犯依違反刑法第150條聚眾鬥毆罪、第277條傷害罪嫌，函移台南地檢署偵辦。