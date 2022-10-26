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高雄複合式釣蝦場前鬥毆 原因竟是踢罐子太吵

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市鳳山區某複合式釣蝦場前，今天凌晨2夥男子在一語不合大打出手，警方據報到場，查出5名男子涉嫌鬥毆，起因竟是2男子在釣蝦場外踢罐子。

據了解，今天凌晨2點左右，洪姓（23歲）、陳姓（23歲）2男子在高雄市鳳山區善士街某釣蝦場內的KTV消費後，逗留釣蝦場外，閒來無事踢著罐子，不巧，另一方李姓（23歲）、陳姓（25歲）、鍾姓（29歲）3男子的轎車就停在旁邊。

李等3人在釣蝦場2樓玩德州撲克電玩，聽見樓下踢罐子的聲音刺耳，認為洪、陳踢罐子可能波及他們的轎車，便下樓理論，雙方起爭執才涉嫌鬥毆。

高雄市警鳳山分局五甲派出所接獲報案，趕到釣蝦場，李等3人已經離去，警方查知仍在場的洪、陳2人是涉嫌參與鬥毆的一方，立即逮捕他們2人，後來根據相關監視器畫面，今天清晨6點多，查緝李等3人到案，將全案5人依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

高雄市鳳山區某釣蝦場前今天凌晨發生鬥毆事故，警方逮捕涉案人。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區某釣蝦場前今天凌晨發生鬥毆事故，警方逮捕涉案人。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區某釣蝦場前今天凌晨發生鬥毆事故。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區某釣蝦場前今天凌晨發生鬥毆事故。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區某釣蝦場前今天凌晨發生鬥毆事故。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區某釣蝦場前今天凌晨發生鬥毆事故。記者林保光／翻攝

鬥毆 高雄市

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