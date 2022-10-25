男子聚眾砸小吃店 原來滋事「頭家」與老闆曾口角

綽號「頭家」的楊姓男子昨晚在小吃店消費，與小吃店老闆起爭執，楊找4名男子到場，涉嫌砸破店家的玻璃門，警方到場逮捕楊等5人，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

據了解，楊姓男子（63歲）和小吃店黃姓老闆（44歲）另投資事業，曾在股東會起口角，昨晚10點多，楊到高雄市左營區軍校路黃所經營的小吃店消費，雙方又談及股東會的事又起爭執。

楊打電話找來謝姓(29歲)、錢姓(22歲)、施姓(27歲)、楊姓(29歲)等4人到小吃店，涉嫌砸破小吃店的玻璃門後離去，未造成傷亡。

左營警分局據報到場，調閱相關監視器畫面，以車追人，帶楊姓男子等人回派出所說明，小吃部黃姓老闆不提告毀損，但因楊涉嫌聚眾滋事，依聚眾鬥毆罪嫌查辦楊等5人。