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嘉縣六腳鄉2車對撞 廂型車男駕駛送醫不治

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義縣六腳鄉今天晚間發生一起死亡車禍，嘉50線占富厝往溪厝方向產業道路一輛廂型車與自小客車對撞，廂型車男駕駛受困車內，救出後送醫不治，肇事原因調查中。

嘉義縣消防局發布新聞訊息指出，今晚6時37分獲報六腳鄉嘉50線占富厝往溪厝方向產業道路發生車禍，立即派遣六腳及朴子分隊出動2輛救護車、1輛消防車及消防人員8名前往處理。

消防局表示，廂型車與自小客對撞，65歲廂型車男駕駛受困車內呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，使用破壞器材脫困後送往嘉義長庚醫院救治。

另外，約60歲廂型車女乘客及約57歲自小客女駕駛，2人肢體多處擦傷，意識清楚，同樣送嘉義長庚醫院醫治。院方表示，廂型車男駕駛經半小時搶救，仍宣告不治，另外2人傷勢較輕，生命跡象穩定。

消防局說，警方已在現場處理，調查肇事原因。

嘉義縣六腳鄉嘉50線，占富厝往溪厝方向產業道路，晚間6點37分發生廂型車轎車碰撞車禍。聯合報記者魯永明／翻攝
嘉義縣六腳鄉嘉50線，占富厝往溪厝方向產業道路，晚間6點37分發生廂型車轎車碰撞車禍。聯合報記者魯永明／翻攝

嘉義 車禍 長庚

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