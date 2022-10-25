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影／金門庵前機車倉庫失火 熊熊大火吞噬40輛機車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門暗夜不平靜！金城鎮庵前社區附近的鐵皮倉庫在今晚8時許忽然失火，倉庫內有大量的機車，加上風勢很大，火勢一發不可收拾，總計燒毀40輛機車，倉庫付之一炬，燃燒面積約100平方公尺，消防人員在半小時左右將火勢撲滅，詳細起火原因有待火調。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叄奇表示，今晚8時1分接獲民眾報案，指靠近庵前社區的鐵皮倉庫失火，內部都是機車、機油、輪胎等易燃物，火勢猛烈，遠遠就可以看到火光，消防局共出動各式車輛10輛，消防人員22名前往灌救。

消防人車在8時5分趕抵現場救火，火勢在8時41分撲滅，隨即殘火處理，幸未波及民宅，也無人員傷亡，但倉庫幾乎全毀，燒毀面積達100平方公尺。

據附近居民表示，屋主平常常會幫村民或熟人修理機車，所以鐵皮倉庫內有近百輛各式機車與廢棄機車，還有不少紙箱，可能因為屋內都是易燃物，火勢才會燒這麼大，讓附近住戶都嚇壞了。

金門金城鎮庵前今晚發生火警，消防人員出動大批人員前往灌救。圖／金門縣消防局提供
金門金城鎮庵前今晚發生火警，消防人員出動大批人員前往灌救。圖／金門縣消防局提供
金城鎮庵前的鐵皮倉庫失火，熊熊大火，嚇壞附近住戶。圖／金門縣消防局提供
金城鎮庵前的鐵皮倉庫失火，熊熊大火，嚇壞附近住戶。圖／金門縣消防局提供
金城鎮庵前的鐵皮倉庫失火，內部停放的大量機車，全遭燒毀。圖／金門縣消防局提供
金城鎮庵前的鐵皮倉庫失火，內部停放的大量機車，全遭燒毀。圖／金門縣消防局提供

金門 火災

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