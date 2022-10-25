載貨上國道無故起火駕駛急停 涉險把著火冷氣機移到路旁

43歲黃姓男子今天上午駕駛貨車載運冷氣機，行經國道1號北向350.4公里處時，後方貨物不明原因起火，黃男察覺有異，立刻停靠路肩，冒煙的機台拖到路旁，隨後機台竟直接起火燃燒，所幸，事故未造成傷亡，也未釀成火燒車，事故也在一小時內排除，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午9時51分，黃男開著載運冷氣機的貨車行經國一北上岡山路段350.2公里處，發現後方機台不明原因起火，隨即停車將冒煙的機台拖到路旁。

該冒煙的冷氣機，隨後便直接起火，在國道上竄起濃煙，一度被誤傳為火燒車事故；高公局南分局、國道公路警察消獲報後，轉知消防一前往協處，火勢於9時57分撲滅。

由於事故占用減速車道及外路肩，一度造成車流回堵約2公里，所幸整起事故無人傷亡，並在10時37分排除並恢復通行，詳細起火原因，仍待消防火調科釐清。

43歲黃姓男子今天上午駕駛貨車載運冷氣機上國道，後方貨物無故起火，他涉險將著火的冷氣機拖到路旁。記者陳弘逸／翻攝

43歲黃姓男子今天上午駕駛貨車載運冷氣機上國道，後方貨物無故起火，他涉險將著火的冷氣機拖到路旁。記者陳弘逸／翻攝

43歲黃姓男子今天上午駕駛貨車載運冷氣機上國道，後方貨物無故起火，他涉險將著火的冷氣機拖到路旁。記者陳弘逸／翻攝

43歲黃姓男子今天上午駕駛貨車載運冷氣機上國道，後方貨物無故起火，他涉險將著火的冷氣機拖到路旁。記者陳弘逸／翻攝