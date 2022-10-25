快訊

陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫、最新傷勢曝光

曾腳踩Prada到工地拉票 英國新首相蘇納克豪奢過往全被挖

台中大肚區飆車影響安寧 警一夜查獲13件違規

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，引擎聲嚴重影響住戶安寧，烏日警分局日前在遊園路1段執行「環警監聯合稽查」專案勤務，一晚就攔查到13輛車違規。警方今表示，最近還會不定期攔查，籲飆車族勿以身試法、擾亂安寧。

警方說，被攔查機車違規部分有無照駕駛、越級駕駛、改裝車輛及噪音不合格等，均依法開罰告發。依噪音管制法規定，噪音超標可處車輛所有人或使用人新台幣1千8百元以上3千6百元以下罰鍰，並通知限期改善，若車輛改裝，則依道路交通管理處罰條例第16條，處汽車所有人新台幣9百元以上1千8百元以下罰鍰。

警方說，大肚區華山、華南路是大肚山上和山下居民往來、進出市區的重要聯絡道，不過因道路彎曲還有坡度，屢屢成為飆車族競速的地方，影響民眾安全和住戶安寧，警方為此也經常不定時安排取締勤務。

台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，警方日前一晚攔查到13輛車違規。圖／警方提供
台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，警方日前一晚攔查到13輛車違規。圖／警方提供

台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，警方日前一晚攔查到13輛車違規。圖／警方提供
台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，警方日前一晚攔查到13輛車違規。圖／警方提供

噪音 飆車族 台幣 台中市

延伸閱讀

登雪山瓦斯噴槍燒垃圾 保七警攔查將移送2嫌

台3線「翹孤輪」飆車開罰吊照 意外發現車隊35騎士占滿車道

新北男開賓士叼菸遭攔查 S型大急轉甩警...慘吃8張罰單

金亞中作客被虧「離家出走」化身飆車仔奔馳沙灘

相關新聞

遭軍卡擦撞痛失妻女 丈夫悲憤：副駕怎會沒看到機車

新北市三峽區上午發生軍用卡車撞死一對騎機車雙載母女的車禍，死者簡姓丈夫初步處理妻女後事，下午到警局協助調查，當他聽說軍卡...

載貨上國道無故起火駕駛急停 涉險把著火冷氣機移到路旁

43歲黃姓男子今天上午駕駛貨車載運冷氣機，行經國道1號北向350.4公里處時，後方貨物不明原因起火，黃男察覺有異，立刻停...

運菜車國一臨停 乘客下車察看遭追撞慘變「三明治」

45歲李姓男子今天駕駛運菜貨車行經載著一名男移工行經，國一南向343.2公里處，為查看後方貨物是否牢固，竟臨停在路肩下車...

車禍被救學CPR訓練 女巧遇2年前「消防救命恩人」好感動

桃園市消防局第四大隊高平分隊昨天辦理CPR+AED認證與救護宣導，家住龍潭區簡小姐報名參加訓練，現場巧遇2年前車禍事故到...

影／金門工業區傳火警 火勢猛烈燃燒面積250平方公尺

金門縣金湖工業區皇家酒廠對面今天中午傳出火警，疑似燃燒廢棄物所引起，燃燒面積初估約250平方公尺，由於與鄰近雞寮及建築物...

僅差2分鐘到校！母載女上課被軍卡撞倒雙亡 幼兒園師長不捨：女童乖巧

新北市三峽區今天上午7時許有1名婦人騎機車載6歲女兒上學途中，被軍用卡車撞倒輾壓雙雙殞命，後來發現孩子就讀的幼兒園距離車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。