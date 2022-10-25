台中大肚區飆車影響安寧 警一夜查獲13件違規

台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，引擎聲嚴重影響住戶安寧，烏日警分局日前在遊園路1段執行「環警監聯合稽查」專案勤務，一晚就攔查到13輛車違規。警方今表示，最近還會不定期攔查，籲飆車族勿以身試法、擾亂安寧。

警方說，被攔查機車違規部分有無照駕駛、越級駕駛、改裝車輛及噪音不合格等，均依法開罰告發。依噪音管制法規定，噪音超標可處車輛所有人或使用人新台幣1千8百元以上3千6百元以下罰鍰，並通知限期改善，若車輛改裝，則依道路交通管理處罰條例第16條，處汽車所有人新台幣9百元以上1千8百元以下罰鍰。

警方說，大肚區華山、華南路是大肚山上和山下居民往來、進出市區的重要聯絡道，不過因道路彎曲還有坡度，屢屢成為飆車族競速的地方，影響民眾安全和住戶安寧，警方為此也經常不定時安排取締勤務。

台中市大肚區華山、華南路經常成為飆車族壓車、過彎練技術的地方，警方日前一晚攔查到13輛車違規。圖／警方提供