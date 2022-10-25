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運菜車國一臨停 乘客下車察看遭追撞慘變「三明治」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

45歲李姓男子今天駕駛運菜貨車行經載著一名男移工行經，國一南向343.2公里處，為查看後方貨物是否牢固，竟臨停在路肩下車查看，未料，遭後方35歲翁姓男子白色轎車追撞，導致站在車後方的男移工被兩車夾擊，手部骨折，所幸，人救出送醫後，無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

經查，這起事故發生於今天下午3時20分許，李男駕駛大貨車載著一名移工，行經國一南向343.2公里處，為查看後方載運貨物是否綑紮牢固，便臨時停靠外側路肩，因未在後方適當處所擺放三角故障標誌，該名移工遭到翁男駕駛的白色轎車追撞。

當時白色轎車追撞貨車左後側，站在一旁的移工身體左側被夾在兩車之間受困，導致衣服破裂，左手開放性骨折傷勢，有明顯外傷，所幸，當下意識清楚，消防獲報後，派員前往協處，才順利將協處人脫困，送醫救治，無生命危險。

這起事故，一度造成後方車流回堵約3公里，事故於下午4時23分許排除，初步了解雙方駕駛都無飲酒情勢，詳細事故原因仍待釐清。

警方呼籲，若國道散落物阻礙交通引發事故，除處罰9000至1萬8000元罰鍰，高公局還會加收每半小時3000元處理作業費，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。

同時叮嚀駕駛，應盡量尋找避車彎或下交流道再行檢視，尤其不可任意站立於車道上以免發生嚴重意外。

國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝
國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝

國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝
國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝

國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝
國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝

國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝
國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝

國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝
國道今天下午發生追撞事故，貨車乘客站在後方，遭追撞被兩車夾擊，人一度受困。記者陳弘逸／翻攝

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