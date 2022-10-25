聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭軍卡擦撞痛失妻女 丈夫悲憤：副駕怎會沒看到機車
新北市三峽區上午發生軍用卡車撞死一對騎機車雙載母女的車禍，死者簡姓丈夫初步處理妻女後事，下午到警局協助調查，當他聽說軍卡除了司機，旁邊還坐了另1人，難掩悲憤質疑為何車輛轉彎時都沒發現旁邊有機車通過？
由於這場車禍初步研判疑因軍用卡車較高，右轉時受限於視線死角才釀成悲劇，但詳細發生原因還需要進一步鑑識調查釐清。簡姓男子上班時接到通知，連忙趕往醫院探視，待將妻女的遺體移往殯儀館安置，忙到下午才至警局協助調查。
當他聽說軍用卡車當時一共乘坐2人，悲憤質疑「副駕駛不是有坐人，為何還是會撞到她們，怎麼會看不到？」簡男還說，就讀國小2年級的大女兒剛剛放學，他還不知道如何跟女兒說「媽媽和妹妹已經不在了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言