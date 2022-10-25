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遭軍卡擦撞痛失妻女 丈夫悲憤：副駕怎會沒看到機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區上午發生軍用卡車撞死一對騎機車雙載母女的車禍，死者簡姓丈夫初步處理妻女後事，下午到警局協助調查，當他聽說軍卡除了司機，旁邊還坐了另1人，難掩悲憤質疑為何車輛轉彎時都沒發現旁邊有機車通過？

由於這場車禍初步研判疑因軍用卡車較高，右轉時受限於視線死角才釀成悲劇，但詳細發生原因還需要進一步鑑識調查釐清。簡姓男子上班時接到通知，連忙趕往醫院探視，待將妻女的遺體移往殯儀館安置，忙到下午才至警局協助調查。

當他聽說軍用卡車當時一共乘坐2人，悲憤質疑「副駕駛不是有坐人，為何還是會撞到她們，怎麼會看不到？」簡男還說，就讀國小2年級的大女兒剛剛放學，他還不知道如何跟女兒說「媽媽和妹妹已經不在了。」

1輛軍用卡車上午在三峽區與機車發生車禍，機車上一對母女送醫不治。記者林昭彰／翻攝
1輛軍用卡車上午在三峽區與機車發生車禍，機車上一對母女送醫不治。記者林昭彰／翻攝

妻女被軍卡撞死的簡姓男子，下午強忍悲傷到警局協助調查。記者林昭彰／翻攝
妻女被軍卡撞死的簡姓男子，下午強忍悲傷到警局協助調查。記者林昭彰／翻攝

車禍 新北

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