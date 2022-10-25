影／北宜公路騎士過彎自摔 連人帶車撞傷路邊休息騎士
蔡姓男子昨騎機車行經北宜公路坪林路段往新店方向，疑似過彎時失控自摔，連人帶車滑向路邊，撞傷坐在路邊機車上休息的騎士李姓男子，造成李男腿部瘀青，蔡男右手骨折送醫急救。這起車禍確實肇事原因現由警方調查釐清。
新北市警方昨天上午11時許獲報，坪林區北宜公路32.7公里發生車禍意外，員警到場發現蔡姓男子（18歲）昨騎機車行經北宜公路坪林路段往新店方向，疑似在該處過彎時失控自摔，連人帶車滑向路邊，坐在路邊機車上休息的騎士李姓男子（18歲）因事出突然，來不及閃避，大腿遭撞傷當場瘀青。
騎車自摔的蔡姓男子則是右手骨折，由救護車送往北市萬芳醫院急救後無生命危險，騎士蔡男經酒測無酒精反應，詳細車禍發生原因仍待警方後續調查釐清。
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