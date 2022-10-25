影／金門工業區傳火警 火勢猛烈燃燒面積250平方公尺

金門縣金湖工業區皇家酒廠對面今天中午傳出火警，疑似燃燒廢棄物所引起，燃燒面積初估約250平方公尺，由於與鄰近雞寮及建築物僅有20公尺且有延燒之虞，讓周遭的人都嚇了一大跳，金門消防局獲報共派出5車10人前往搶救，花了將近2小時才將火勢完全撲滅。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今日上午11時58分接獲民眾報案，指稱環島東路五段皇家酒廠對面有濃煙竄出，指揮中心立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計5車10人前往搶救。

消防人員到場後，發現為燃燒廢棄物所引起，燃燒面積初估約250平方公尺，鄰近雞寮及建築物僅有20公尺且有延燒之虞，現場指揮官立即派遣人員優先防護建物，阻斷火勢蔓延路徑，並立即請求加派第一大隊金寧分隊水庫車支援，由於時逢東北季風來襲，風勢強大，且火場內堆放許多廢棄建材及輪胎，燃燒猛烈，大量濃濃黑煙不斷竄出，且持續往外延燒，情況危急。

現場指揮官副大隊長董紀瑋立即指揮所屬佈線進行搶救，同時回報指揮中心加派重機具怪手及台電人員到場支援，現場合計佈署3線水線進行搶救，火勢在強力水線攻擊下於12時43分受到控制，在13時41分撲滅，現場燃燒面積約250平方公尺。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋呼籲民眾，進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水桶（源）等設備，務必做到人離火熄。金門地區由於冬季，環境相當乾燥易燃，再加上東北季風來襲，發生火警火勢一發不可收拾，呼籲民眾注意用火用電安全，不要隨意焚燒雜草及亂丟菸蒂，以減少災害事故發生。

金門縣金湖皇家酒廠對面今天中午傳出火警，疑似燃燒廢棄物所引起，燃燒面積初估約250平方公尺。圖／金門消防局提供

金門縣金湖皇家酒廠對面今天中午傳出火警，火場內堆放許多廢棄建材及輪胎。圖／金門消防局提供