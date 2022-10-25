離幼兒園僅2分鐘車程 三峽母女遭軍卡撞倒身亡

新北市三峽區今天上午7時許有1名婦人騎機車載6歲女兒上學途中，被軍用卡車撞倒輾壓雙雙殞命，後來發現孩子就讀的幼兒園距離車禍地點僅約2分鐘車程，卻發生不幸事故，園方聞訊之後相當難過不捨，也希望孩子的父親節哀、堅強。

據了解，6歲簡姓女童就讀的市立幼兒園也同樣在三峽區介壽路二段，當時43歲陳姓母親騎機車載她上學途中發生車禍，早上老師發現孩子未到園，緊急連絡家長才知道發生意外。

幼兒園陳姓園長說，女童從中班開始就讀，目前是大班，老師形容她個性比較文靜、喜歡畫畫，也很乖巧聽話，會主動幫助同學。平常多半是媽媽騎機車送她上下學，因為爸爸、媽媽都在上班，如果媽媽忙，有時候爸爸也會來接她放學。

女童還有1個姊姊，從前也就讀同一所幼兒園，已經畢業目前就讀國小，因此幼兒園老師和她們的父母都認識很久了，今天聽說不幸發生車禍，老師都很震驚、難過、不捨，希望爸爸節哀、堅強。

另一方面，駕駛軍卡肇事的27歲陳姓上等兵，被警方帶到交通分隊接受調查時，面對媒體追問顯得驚魂未定，表情沉重低頭喃喃自語說：「不是很清楚狀況」，由軍方協助處理的幹部頻頻代為致歉。

而陳姓婦人的簡姓丈夫是在上班時接到噩耗，由於妻女分別被救護車送到不同醫院急救，他連忙分頭趕往醫院探望、處理後事，稍後才到警局協助調查。