快訊

「對不起⋯我已經不是以前的自己」 蔡淑臻發文吐心聲：不是想討拍

登雪山瓦斯噴槍燒垃圾 保七警攔查將移送2嫌

中央社／ 苗栗縣25日電

桃園某登山隊日前攀登雪山，在營地用瓦斯噴槍焚燒垃圾，行徑被其他山友拍下PO網，遭到山友撻伐。保七總隊獲報後攔查到登山隊，將對2名涉案人依違反森林法等移送。

有網友在臉書（Facebook）「靠北登山大小事」發文表示，桃園某登山協會23日清晨在雪山西稜的大南山西鞍營地使用瓦斯噴槍燒垃圾，燃燒地點在草堆旁。

這名發文的網友指出，在現場有告知焚燒垃圾的登山客，燒垃圾的氣味令人不適，味道四處飄散，但對方仍繼續焚燒，且垃圾未燒燼對方就離開，垃圾殘渣就置放在紮營處。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山今天提供新聞稿表示，經查23日在雪山西稜活動的登山社團計有13隊、37人，已將相關入園申請資料移請警政署保安警察第七總隊第五大隊查處。

警方昨天清晨在雪山登山口攔查到這組登山隊伍，經查驗身分後帶回製作筆錄。經比對相關影片，將對2名涉嫌人依違反森林法、廢棄物清理法及國家公園法移送。

陳俊山指出，登山客燒垃圾的行為，依違反雪霸國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表規定，可處罰鍰金額新台幣3000元。

保七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝提供新聞資料指出，這組12人來自桃園的登山隊涉嫌於國家公園內燃燒垃圾明顯違法，共觸犯森林法、廢棄物清理法及國家公園法，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

鄒騰勝指出，案件須由東勢林管處提出被害告訴書後，再函送台中地檢署偵辦。

國家公園 雪山 桃園

延伸閱讀

雪山我來了！ 歷時三年訓練+百餘回郊山健行 不敢奢望的夢想終實現

「忍者之王」重機噪音飆破百分貝　騎士3違規狼狽吞5400元罰單

影／這款襲警！醉漢喝茫「啾」吻上男警臉頰 下場曝光

新北男開賓士叼菸遭攔查 S型大急轉甩警...慘吃8張罰單

相關新聞

畫面曝光！三峽軍卡打方向燈右轉 擦撞機車母女雙亡

新北市三峽區介壽路二段今天早上發生軍用卡車擦撞機車，造成一對母女雙亡的車禍。路旁店家的監視器拍到事故過程，軍車轉彎之前已...

女學生搭公車手機收到AirDrop 好奇點開竟是男性下體照

高雄一名女學生搭乘公車時，接收到AirDrop檔案，打開竟然是一張男子下體照片，由於當時車上僅女學生、老婦人及一名廖姓男...

離幼兒園僅2分鐘車程 三峽母女遭軍卡撞倒身亡

新北市三峽區今天上午7時許有1名婦人騎機車載6歲女兒上學途中，被軍用卡車撞倒輾壓雙雙殞命，後來發現孩子就讀的幼兒園距離車...

地上這6千元現鈔竟無人撿 警據報找到失主奉還

台中市霧峰區一名婦人日前徒經信義街時，未查覺外套口袋裡的現金6000元掉落地上。來往人車有人看到，但都未曾下車撿拾。警方...

桃園少女台7線失聯第10天 消防與搜救犬擴大找人

尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，造成台7線多處道路坍方。桃園一名17歲鄭姓女子日前深夜騎車往桃園巴陵方向，隔天凌晨與...

詐騙集團直闖家門敲詐8旬婦 200萬棺材本險遭洗劫

高雄82歲蔡姓婦人接到電話，稱資料遭盜用，需要將帳戶現金領出交給「檢警」保管，蔡婦深信不疑，打算將戶頭200萬領出，行員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。