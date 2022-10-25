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女學生搭公車手機收到AirDrop 好奇點開竟是男性下體照
高雄一名女學生搭乘公車時，接收到AirDrop檔案，打開竟然是一張男子下體照片，由於當時車上僅女學生、老婦人及一名廖姓男乘客，懷疑遭車上的廖男騷擾，請公車司機協助報警，警方根據女子指控，在廖男手機找到傳出的猥褻照片，雄檢偵辦時，考量兩方已經和解，女方撤告後給予廖男不起訴處分。
AirDrop是蘋果系統專屬應用程式，可以即時傳輸影片、照片給同樣使用蘋果手機的聯絡人，也可以傳輸給開啟AirDrop的陌生使用者。
今年7月23日下午5時許，一名女子搭乘高雄市168東公車，結果手機突然收到一個AirDrop檔案，女方點下接收後，發現竟然是男子的下體照，後來抬頭，發現車上僅3名乘客，懷疑下體照是同車的廖姓男乘客所傳，於是請公車司機協助報警。
警方獲報後，在廖男手機查到一張下體照，與女方接收的照片雷同，廖男也在警詢、偵查時，坦承傳送給陌生人，被依妨害風化罪送辦，不過檢方偵辦時，考量廖男與女子達成和解，對方也撤回刑事告訴，全案偵結後，不起訴廖男。
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