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地上這6千元現鈔竟無人撿 警據報找到失主奉還
台中市霧峰區一名婦人日前徒經信義街時，未查覺外套口袋裡的現金6000元掉落地上。來往人車有人看到，但都未曾下車撿拾。警方據報趕到，將鈔票拾起，再根據監視器找到遺失鈔票的吳姓婦人，她因錢失而復得，頻向員警謝謝。
對於鈔票在街上無人撿，今眾人有不同看法，一說是大家不願惹麻煩，所以不願撿。也有人說，因為大家守法觀念佳，所以無人想貪小便宜，所以才沒有人撿。霧峰警分局長李建興則讚揚市民立即報案，以及鄭巧艷能以「同理心」在短時間內協助送交失主認領。
從婦人掉了現金，只見鈔票在地上被10餘輛機車經過時捲起又落下，但都無人停留撿起。後來有位市民發現，選擇報警處理。女警鄭巧艷趕抵，才把鈔票拾起，並在30分鐘內就找到掉了錢的婦人。
66歲的吳姓婦人說，因為急著出門，把錢隨意塞進外套，並沒有注意到錢掉了，等要付錢時才發現口袋裡竟空無一物。因為擔心被家人責罵，所以沒有告訴別人，也沒有來報案，只是自己焦急地尋找。
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