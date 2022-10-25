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桃園少女台7線失聯第10天 消防與搜救犬擴大找人

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，造成台7線多處道路坍方。桃園一名17歲鄭姓女子日前深夜騎車往桃園巴陵方向，隔天凌晨與媽媽通話完失聯至今第10天。宜蘭縣政府消防局獲報後展開搜索，並在台七7線72.2公里發現鄭女機車，搜救團隊今天出動14人、2隻搜救犬持續擴大找人中。

據了解，桃園鄭姓女子日前騎車到宜蘭縣壯圍鄉找朋友，10月15日騎車往桃園巴陵方向，在桃園轄內台7線49.8公里處，因道路預防性封閉而折返宜蘭方向，16日清晨5點58分與媽媽通話，表示身子很冷，其母要她到超商休息，但深山無超商，附近有山莊，鄭女也沒帶錢而未投宿。

搜救人員10月18日在路基坍塌的土石流中尋獲她的機車，手機、證件放在置物箱，但仍未尋獲少女。宜蘭縣政府消防局今天出動2組消防人員共12人，以及新北市政府消防局2名消防人員、2隻搜救犬投入搜索。

搜救團隊從台7線49.7公里克服落石危險，挺進72.2公里搜索，另1組消防人員由大同鄉英士村梵梵溪往72.2k逆流搜索，現場以空拍機輔助，沿梵梵溪向上游搜索。

宜蘭縣政府呼籲，台7線目前仍有落石崩塌危險，民眾避免接近該地區，消防局這幾天持續在台7線72.2公里、英士村梵梵溪附近與溪床周邊擴大搜索失聯少女。

搜救人員在台7線發現失聯鄭女的機車。記者林佳彣／翻攝
搜救人員在台7線發現失聯鄭女的機車。記者林佳彣／翻攝
桃園17歲少女失聯迄今第10天，搜救團隊與搜救犬在台7線擴大找人。記者林佳彣／翻攝
桃園17歲少女失聯迄今第10天，搜救團隊與搜救犬在台7線擴大找人。記者林佳彣／翻攝
搜救團隊擴大搜索失聯的桃園少女。記者林佳彣／翻攝
搜救團隊擴大搜索失聯的桃園少女。記者林佳彣／翻攝
搜救團隊從現場以空拍機輔助，找尋失聯的桃園17歲少女。記者林佳彣／翻攝
搜救團隊從現場以空拍機輔助，找尋失聯的桃園17歲少女。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局今天出動2組消防人員共12人，以及新北市政府消防局2名消防人員、2隻搜救犬投入搜索。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局今天出動2組消防人員共12人，以及新北市政府消防局2名消防人員、2隻搜救犬投入搜索。記者林佳彣／翻攝

桃園 宜蘭

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