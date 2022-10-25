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詐騙集團直闖家門敲詐8旬婦 200萬棺材本險遭洗劫
高雄82歲蔡姓婦人接到電話，稱資料遭盜用，需要將帳戶現金領出交給「檢警」保管，蔡婦深信不疑，打算將戶頭200萬領出，行員力阻，蔡還自己打折，「不然領30萬也行」，警方到場後，還誆稱領錢是為看醫生，但警方一句「有健保不需要這麼多錢」，點破蔡婦謊言，說明這是常見詐騙後，才讓她打消念頭。
鼓山分局新濱派出所警員莊承翰、陳俞樊、謝汶哲，昨天上午11點接到轄區銀行來電，前往銀行攔阻遭詐的蔡姓婦人，員警到場後，蔡婦還不相信碰到詐騙，員警詢問領取鉅款用途時，蔡還稱要看醫生，堅持要領走30萬元現金前往面交。
後來員警苦口婆心，不斷提及這是常見的詐騙伎倆，還反問蔡婦，「有健保不需要這麼多錢」、「他們是政府人員你就相信，我們穿著制服的警察你卻不信」，經過員警勸阻，蔡婦才打消領錢念頭，終於認了自己碰到詐騙。
蔡婦向警方表示，她昨天上午在家裡遇到一名年輕男子，稱她的戶籍謄本遭冒名申請，沒多久，隨即有自稱「檢察官」的男子打電話來，稱資料被盜用，銀行帳戶恐涉及刑事案件，如果要暫緩，必須先將所有款項領出，交給對方保管。
蔡婦說，因為當時情況緊急，她才急著到附近銀行領錢，打算將戶頭裡的200萬元領空，交給對方保管，幸好員警、行員幫忙，她才沒有上當。後來經員警宣導常見的詐騙手法後，蔡婦也在員警與行員陪伴下返家，沒讓詐騙集團輕易得手。
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