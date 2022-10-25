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詐團假冒郵局行員還會「報編號」 婦向警查證保錢財
台中市66歲賴姓婦人接獲自稱郵局行員電話，稱其帳號遭盜用需要提出現金，詐騙集團不忘報上「郵局編號」要婦人相信。賴婦女兒警覺性高，帶著母親到石岡分駐所查證，警方立即戳破詐團話術，成功守住賴婦積蓄。
66歲賴姓婦人接到自稱郵局行員來電，賴婦女兒聽到內容提到「郵局帳號被盜用」、「啟帳號使用」，認為有異，昨天下午4點多，機警帶母親到石岡分駐所詢問。
賴婦仍不斷向警方強調，「郵局行員還有報她的編號給我，應該不會是詐騙」。警員黃勝揚解釋，郵局及銀行行員不會打電話要求提供身分證字號等資料重啟帳號，這是詐騙集團常用詐騙手法，婦人才驚覺差點落入詐騙集團設下的陷阱。
員警繼續分析，現在詐騙集團利用特殊軟體偽造跨境電話號碼格式，這類電話開頭帶有「+」號碼又要民眾匯款轉帳，多半都是偽裝郵局、公務機關等詐騙電話，而且接到陌生來電，只要是提到有關「錢」，應提高警覺可能遇到詐騙集團。
石岡分駐所所長林樹鉉表示，民眾如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。
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