快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫面曝光！三峽軍卡打方向燈右轉 擦撞機車母女雙亡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區介壽路二段今天早上發生軍用卡車擦撞機車，造成一對母女雙亡的車禍。路旁店家的監視器拍到事故過程，軍車轉彎之前已預先打方向燈，機車則是緊貼在右側直行，沒多久便發生擦撞。

這起車禍發生在上午7時40分左右，當時是上班上學的交通尖峰時段，從監視器畫面可以看出，三峽區介壽路二段路上車輛很多，27歲陳姓軍人駕駛的軍用卡車出現在畫面左上角，轉彎之前已經預先打了方向燈。

43歲陳姓婦人騎乘機車搭載6歲簡姓女兒前往幼兒園上學途中，原本行駛在軍卡右後方，稍後軍卡準備右轉放慢車速，機車便緊貼軍卡右側向前直行，緊接著軍卡右轉，雙方發生擦撞。

從另1支不同角度的監視器可以看到，軍卡撞倒機車之後向前推行，前輪輾壓造成車頭跳動。救護車獲報趕抵，母女已無生命跡象，送醫急救雙雙宣告不治。車禍詳細肇事原因還有待進一步鑑識調查釐清。稍早陸軍第六軍團指揮部已對此不幸意外表達遺憾，並指派單位幹部慰問家屬，表示會全力配合警方調查、釐清肇責。

民間監視器拍到軍卡右轉擦撞機車的事故過程。記者林昭彰／翻攝
民間監視器拍到軍卡右轉擦撞機車的事故過程。記者林昭彰／翻攝
民間監視器拍到軍卡右轉擦撞機車的事故過程。記者林昭彰／翻攝
民間監視器拍到軍卡右轉擦撞機車的事故過程。記者林昭彰／翻攝

監視器 車禍

延伸閱讀

軍卡三峽死亡車禍 六軍團：對意外深表遺憾不捨

三峽軍卡與機車擦撞 雙載母女送醫不治

新北三峽發生嚴重事故　軍卡與機車擦撞釀雙載母女傷重不治

影／三峽氣爆案追凶！住戶是討債集團一員「家當成彈藥庫」把自己炸進醫院

相關新聞

三峽氣爆緝凶 住戶把家當彈藥庫

新北市三峽區前天發生民宅氣爆造成5人受傷，警方鑑識發現，氣爆戶26歲劉姓男子原來是討債集團成員，把自家儲藏室當成彈藥庫存...

影／屏東佳冬凶案 鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

屏東佳冬鄉昨晚驚傳凶殺案。一名吳姓男子與鄰居鍾姓男子一家長期不睦，竟持刀前往鍾男家中理論，兩人一言不和爆發肢體衝突，吳男...

台東南迴「山域天使」 魔鬼訓練不是蓋的！比特戰還操

政府2019年推動「向山致敬」政策以來，台東山域活動蓬勃，但也增加山域事故，統計年初至今共19件。消防局大武大隊山域救援...

畫面曝光！三峽軍卡打方向燈右轉 擦撞機車母女雙亡

新北市三峽區介壽路二段今天早上發生軍用卡車擦撞機車，造成一對母女雙亡的車禍。路旁店家的監視器拍到事故過程，軍車轉彎之前已...

精進救災技能 新北救助隊第44期開訓 為期9周

新北市消防局為精進救災技能，提高各類災害搶救成效，為期9周的第44期救助隊訓練昨天由尚專門委員少華主持開訓典禮，受訓學員...

熊貓外送疑貪快搶紅燈 遭MINI撞上噴飛

昨天傍晚6點多，台中市汪女騎乘外送機車行經大雅區疑闖紅燈，與一輛MINI百萬休旅汽車發生碰撞，汪女身體四肢擦挫傷，汽車王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。