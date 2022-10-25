畫面曝光！三峽軍卡打方向燈右轉 擦撞機車母女雙亡

新北市三峽區介壽路二段今天早上發生軍用卡車擦撞機車，造成一對母女雙亡的車禍。路旁店家的監視器拍到事故過程，軍車轉彎之前已預先打方向燈，機車則是緊貼在右側直行，沒多久便發生擦撞。

這起車禍發生在上午7時40分左右，當時是上班上學的交通尖峰時段，從監視器畫面可以看出，三峽區介壽路二段路上車輛很多，27歲陳姓軍人駕駛的軍用卡車出現在畫面左上角，轉彎之前已經預先打了方向燈。

43歲陳姓婦人騎乘機車搭載6歲簡姓女兒前往幼兒園上學途中，原本行駛在軍卡右後方，稍後軍卡準備右轉放慢車速，機車便緊貼軍卡右側向前直行，緊接著軍卡右轉，雙方發生擦撞。