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畫面曝光！三峽軍卡打方向燈右轉 擦撞機車母女雙亡
新北市三峽區介壽路二段今天早上發生軍用卡車擦撞機車，造成一對母女雙亡的車禍。路旁店家的監視器拍到事故過程，軍車轉彎之前已預先打方向燈，機車則是緊貼在右側直行，沒多久便發生擦撞。
這起車禍發生在上午7時40分左右，當時是上班上學的交通尖峰時段，從監視器畫面可以看出，三峽區介壽路二段路上車輛很多，27歲陳姓軍人駕駛的軍用卡車出現在畫面左上角，轉彎之前已經預先打了方向燈。
43歲陳姓婦人騎乘機車搭載6歲簡姓女兒前往幼兒園上學途中，原本行駛在軍卡右後方，稍後軍卡準備右轉放慢車速，機車便緊貼軍卡右側向前直行，緊接著軍卡右轉，雙方發生擦撞。
從另1支不同角度的監視器可以看到，軍卡撞倒機車之後向前推行，前輪輾壓造成車頭跳動。救護車獲報趕抵，母女已無生命跡象，送醫急救雙雙宣告不治。車禍詳細肇事原因還有待進一步鑑識調查釐清。稍早陸軍第六軍團指揮部已對此不幸意外表達遺憾，並指派單位幹部慰問家屬，表示會全力配合警方調查、釐清肇責。
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