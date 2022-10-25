台東南迴「山域天使」 魔鬼訓練不是蓋的！比特戰還操
政府2019年推動「向山致敬」政策以來，台東山域活動蓬勃，但也增加山域事故，統計年初至今共19件。消防局大武大隊山域救援專責隊實地上山下溪訓練2天，隊員直呼「比特戰隊還操」。
「好像回到軍中的山訓一樣！感覺還比較操呢。」林姓隊員說，2天的密集訓練，真的很操，考驗毅力和體力，還要保持高度專注力，畢竟救人是分秒必爭，過程自己不能出錯成為被救的人。
台東縣消防局大武大隊結合林務局大武工作站，日前辦理山域救援專責隊人員訓練，為了更符合救援實境，約25位隊員跋山涉水前往金崙溪上游近黃溫泉山區，展開為期2天1夜的專業訓練。
大武大隊長范國威表示，大隊轄管整個南迴4鄉鎮，地理環境多山多溪流，還包括浸水營及阿塱壹2個熱門古道，3處山區野溪溫泉，因此，山域救援訓練必須強化再強化，時刻不能鬆懈。
他說，2天的訓練項目除手機GPS定位、地圖判讀、足跡追蹤、繩索訓練的高、低所救助、簡易擔架製做及搬運等外，另因應山區溪流湍急，隊員也實際涉水多人渡河及橫渡繩索架設訓練。
「水的力量很可怕！」一名隊員說，溪水看起來不大，但親自走到水中，才知道水下流速有多強勁，雙腳幾乎站不穩，萬一倒下絕對被沖走，多人涉水的訓練，就是能更穩更安全的通過溪流。
消防局統計，統計今年初至今，山域救援案件合計共19件。和去年同期相比較增加5件，持續民眾登山教育宣導，也強化隊員平時山域救援知識、體能、技能和裝備運用訓練，做好完全準備。
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