精進救災技能 新北救助隊第44期開訓 為期9周

新北市消防局為精進救災技能，提高各類災害搶救成效，為期9周的第44期救助隊訓練昨天由尚專門委員少華主持開訓典禮，受訓學員共50人，其中包含6位科員及3名女性同仁，由專責救助教官施以救助專業技能訓練，來提昇人命救助戰術、戰技及特殊災害處理能力。

消防局指出，近年來國內發生多起重大災害案件，如雙溪虎豹潭救溺、0206花蓮地震、太魯閣火車事故等，均有特種搜救人員參與其中，此次救助訓練課程隨災害發生不斷精進作調整，包括急流救生訓練、山域事故救援訓練、立體救災訓練、侷限空間救援及各項人命救助戰技，並移地至花蓮縣秀姑巒溪河域體驗急流救援。

也將在消防局位於八里訓練中心展開車禍救助、瑞芳區山區模擬山域事故人命救助，期間輔以安全管理機制，避免意外狀況發生，做好各項應變準備，訓練與實務完整接軌，提升救災效能。同時夜間編排2小時重訓健身，透過科學及周期規劃，輔予適當的重量訓練，適度的疲勞管理，讓體能與肌力得到全方位提升，以逐步漸進式提升肌力與體能。

6位科員受訓後，未來視缺額狀況派任外勤分隊長職務，讓基層的幹部在執行各項救災、領導統馭及觀念方面，能率領基層消防人員共同完成各項不同任務並提升救災團隊默契，另因應女力向前行，這次參訓3名女性同仁將在同樣的標準下接受並完成相關訓練。