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小心荷包失血 新北16處路口科技執法 今年12月正式啟用

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。

新北警統計110年新北市各重要路口事故情形，像是新莊區中正路與新泰路口，因新泰路上常有車輛停等紅燈時，不依序停等或不耐久候，常有跨越雙黃線逆向行駛至車流前端的違規行為，妨礙對向行車安全，篩選出10區16處易肇事及易違規路口，向中央爭取經費建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，解析度甚高，自動辨識違規行為，已於日前完成驗收程序。

新北交大指出，規畫科技執法的16處路口，將偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等8大項違規，進行偵測取締，同時配合警力加強疏導，提升路口順暢與安全。

新北警方強調，科技執法是以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，新增16處路口科技執法，呼籲駕駛用路人先行改正個人違規行為，勿搶快或以為沒看到警察就不遵守交通規則，提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，禮讓行人優先通行，尊重行人路權，共同維護新北交通安全。

針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供
針對闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道等8大項違規，新北市警方配合新北市交通局在新北市10區共16處路口規畫科技執法，將在今年12月1日起正式啟用。圖／警方提供

科技執法 人行道

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