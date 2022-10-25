慣竊偷一疊刮刮樂「鑽很大」刮中4900元 只開心80分鐘就被逮

1名陳姓慣竊前天深夜在新北市新莊區某彩券行，趁店員不注意，抓了一疊最新發行的「鑽很大」刮刮樂就跑，逃到另一家彩券行當場開刮，偷來的彩券竟然被他刮中4900元。但是他興高采烈拿著現金返家，半路上就被警方追捕歸案，開心不到80分鐘。

台灣彩券10月初才推出的新款刮刮樂「鑽很大」，號稱總中獎率超過40%，總獎金逾10億元。家住桃園的31歲無業陳男自稱對「鑽很大」非常心動，但沒錢買，前天晚上11時許，他到新莊區後港一路某彩券行，趁店員忙著收拾準備打烊，猛然伸手從玻璃櫃抓了一疊「鑽很大」刮刮樂彩券，轉身奪門而出。

店員隨即追出，追不上騎機車逃跑的陳嫌。結果他把機車騎到大約1公里外的萬安街藏匿，改搭計程車到龍安路另1家彩券行，當場開刮剛剛竊得的21張刮刮樂，竟然有8張中獎，立刻兌換現金4900元。他又拿500元再買1張刮刮樂，但是摃龜，於是帶著4400元再搭計程車去萬安路取機車，直接騎回桃園準備回家。