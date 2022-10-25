影／跑車打滑撞爛！副駕女喊「老公不要玩」 下秒嬌嗔變尖叫

新北土城日前發生兩輛車在雨中競速，左車副駕的女子見狀嬌媚地說「不要跟他玩啦，老公」，沒想到下秒右側跑車突然打滑失控撞向分隔島，車頭撞爛停在路中，後方的副駕女子當場放聲尖叫，畫面曝光後，女子的叫聲引發討論，網友表示「副駕比黑車還讓我害怕」。

影片中可以看到，黑色跑車疑似想切進內車道擋在左車前方，卻不慎失控衝撞分隔島，車頭幾乎被撞爛、零件噴飛，隨後停在路中；而原本在內車道的駕駛則說「白癡喔，X！不會開就不要開嘛」，女子則嚇壞，幾乎崩潰地尖叫。