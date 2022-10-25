國三後龍段 2聯結車追撞停內線 BMW高速後方追撞噴飛 車身解體
國道3號132公里苗栗後龍南下路段，昨晚10點多發生2輛聯結車及1輛BMW X5休旅車連環追撞事故，休旅車駕駛一度被夾困車內，11點左右才脫困送醫，肇事原因及責任由國道警方調查釐清。
縣消防局指出，昨晚間 10點24分左右接獲報案後出勤，現場休旅車擦撞貨櫃車，導致休旅車郭姓男駕駛受困，由消防人員用破壞器材脫困，救出發現其左前臂開放性骨折，意識模糊，立即將他送醫急救；副駕駛座乘客則是輕傷自行脫困，送通霄光田醫院。
國道警方初步調查，現場1輛肇事聯結車未注意車前狀況，追撞前方聯結車後，失控停在內線車道，駕駛BMW X5郭姓茶商煞車不及，高速追撞右後方，猛烈撞擊力道，導致BMW再從內線橫移3個車道噴飛到路肩，聯結車兩個輪胎也被撞彎斷裂。
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