影／侯友宜表揚阻詐小天使 新北警強力打詐金額破4億

新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報公開表揚金融機構行員117位、超商店員12位共129位阻詐小天使，並頒贈感謝狀及「打詐豹隊長」公仔表揚，新北警方強力打詐，今年阻詐金額累計破4億元。「新北打詐隊」接下來仍會持續努力結合各大團體、百工百業執行防詐宣導，且為擴大網路宣導，讓大家能即時迅速獲得各類防詐騙資訊，在各宣導會場均提供「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode讓大家可立即掃描加入。

板橋區一間商務旅館櫃檯服務人員張小姐今年9月15日發現一對年紀相差甚大的年輕人與老年人共同入住旅館，但入住過程中明顯感覺出兩人並不相識，懷疑老年人是遭人控制的人頭帳戶受害人，立即通報轄區板橋警分局沙崙派出所，成功破獲一起妨害自由與詐欺案件。

後續警方經了解，被害人張姓男子先前接獲不明來電稱可以幫忙貸款，但是需申辦網路銀行及交付手機、存簿及提款卡等物，並依照指示前往賓館入住，再由詐騙集團林姓男子（18歲）看管被害人並收取存簿、提款卡及手機等物品，林男落網後供稱，在臉書社群上找工作，看到幫忙顧一次可以領3千元，才來應徵工作，以此方式實施詐騙及限制張男行動自由，現場查扣不法所得5萬元及手機1支。

新北市警局表示，今年9月總計攔阻詐騙4024餘萬元，其中攔阻最高金額為中國信託銀行重陽分行洪姓襄理阻詐美金30萬元，約台幣936萬元，能有如此高的金額都是新北各家銀行、郵局、農會及超商與新北警共同努力的結果。新北市警局統計今年一月迄今，攔阻詐騙金額已超過4億560萬餘元，是去年攔阻金額2億3000餘萬元的兩倍，今年查扣不法所得金額也超過2億1968萬元，遠遠超過去年查扣金額950萬餘元，雙雙創下新高。

新北市刑大今年成立「新北打詐隊」落實響應中央政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐（宣導教育面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）、懲詐（偵查打擊面）」4大面向破解詐騙手法，建立「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」的終極目標，並拍攝宣導短於今天治安會報中首次曝光，短片中顯現出新北警的「詐欺防制辦公室」具體成效，與市長侯友宜率市府和局處的市府團隊展現全面打詐的成果跟決心。