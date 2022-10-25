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假裝騎車載垃圾袋擋車牌 路上遇警自曝其短

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄王姓男子在機車車後，載1包雜物塑膠袋，擋住機車牌照，假裝載垃圾，途中遇員警攔車，質疑他為什麼要擋車牌，查出他1小時前涉嫌偷機車，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，10月22日上午8點多，劉姓男子報警，稱他一時大意，把機車錀匙放在機車置物箱，機車被走，警方隨即調閱監視器，發現1名男子偷走機車。

鳳山警分局成功派出所員警四處追尋可疑涉案人，約1小時後，在高雄市鳳山區五甲一路，發現王姓男子（36歲）騎同款機車，車後還刻意以塑膠袋遮蔽機車牌照，讓人誤以為他載垃圾，員警馬上攔下王，問他為什麼要擋住車牌、車子從哪裡來的，他心虛不已，回答在路邊「牽」的。員警告訴王，別人的車子，沒經過車主同意就牽走就叫「竊」。

警方逮捕王姓男子，通知劉姓車主領車，令車主喜出望外，感謝警方1小時就找回機車。

警方攔下王姓男子的機車，查出機車是偷來的。記者林保光／翻攝
警方攔下王姓男子的機車，查出機車是偷來的。記者林保光／翻攝
警方發現王姓男子騎機車還用塑膠袋擋住機車牌照，查出機車是偷來的。記者林保光／翻攝
警方發現王姓男子騎機車還用塑膠袋擋住機車牌照，查出機車是偷來的。記者林保光／翻攝

車主 塑膠袋

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