假裝騎車載垃圾袋擋車牌 路上遇警自曝其短

高雄王姓男子在機車車後，載1包雜物塑膠袋，擋住機車牌照，假裝載垃圾，途中遇員警攔車，質疑他為什麼要擋車牌，查出他1小時前涉嫌偷機車，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，10月22日上午8點多，劉姓男子報警，稱他一時大意，把機車錀匙放在機車置物箱，機車被走，警方隨即調閱監視器，發現1名男子偷走機車。

鳳山警分局成功派出所員警四處追尋可疑涉案人，約1小時後，在高雄市鳳山區五甲一路，發現王姓男子（36歲）騎同款機車，車後還刻意以塑膠袋遮蔽機車牌照，讓人誤以為他載垃圾，員警馬上攔下王，問他為什麼要擋住車牌、車子從哪裡來的，他心虛不已，回答在路邊「牽」的。員警告訴王，別人的車子，沒經過車主同意就牽走就叫「竊」。