假裝騎車載垃圾袋擋車牌 路上遇警自曝其短
高雄王姓男子在機車車後，載1包雜物塑膠袋，擋住機車牌照，假裝載垃圾，途中遇員警攔車，質疑他為什麼要擋車牌，查出他1小時前涉嫌偷機車，依竊盜罪嫌將他移送法辦。
據了解，10月22日上午8點多，劉姓男子報警，稱他一時大意，把機車錀匙放在機車置物箱，機車被走，警方隨即調閱監視器，發現1名男子偷走機車。
鳳山警分局成功派出所員警四處追尋可疑涉案人，約1小時後，在高雄市鳳山區五甲一路，發現王姓男子（36歲）騎同款機車，車後還刻意以塑膠袋遮蔽機車牌照，讓人誤以為他載垃圾，員警馬上攔下王，問他為什麼要擋住車牌、車子從哪裡來的，他心虛不已，回答在路邊「牽」的。員警告訴王，別人的車子，沒經過車主同意就牽走就叫「竊」。
警方逮捕王姓男子，通知劉姓車主領車，令車主喜出望外，感謝警方1小時就找回機車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言