軍卡三峽死亡車禍 六軍團：對意外深表遺憾不捨
針對軍車在新北市三峽肇事，陸軍第六軍團指揮部上午表示，對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜。
新北市三峽區介壽路二段今天早上7點40分發生嚴重車禍，一輛軍用卡車與母女雙載機車發生擦撞，43歲母親及6歲女童現場無生命跡象，分別送往三峽恩主公及土城長庚醫院，急救後宣告不治，詳細車禍原因仍有待釐清。
對此，陸軍第六軍團指揮部今天表示，所屬第三地區支援指揮部今（25）日上午派遣一輛中型戰術輪車執行軍品載運任務，今天上午7時許行經新北市三峽區介壽路二段時，與民人機車發生擦撞，二名傷者立即送醫急救，軍方駕駛無酒駕；肇案發生原因現由警方偵辦釐清中。
第六軍團對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜；另將援引為例，通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。
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