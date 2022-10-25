國一北上高雄路段傳火燒車還有追撞 車流回堵5公里
國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，先是350.2公里處傳出火燒車，接著又在351.8公里處，發生車輛追撞事故，造成後方車流回堵約5公里。目前高公局南分局、國道公路警察已獲報到場協處，傷亡情況不明，詳細事故原因仍待釐清。
今天上午9時51分，國一北上岡山路段350.2公里處，傳一輛小貨車不明原因起火，占用減速車道及外路肩，導致車流回堵約2公里。
未料，事故發生後10分鐘，國一北上岡山路351.8公里處，又傳出追撞事故，初步了解，有3輛車受波及，其中一輛車，遭撞後，車體打橫，占用外線、路肩車道，同時也因事故，有大量散落物，造成後方車流回堵約5公里。
高公局南分局、國道公路警察目前已獲報前往協處，目前傷亡情況不明，詳細事故原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言