國一北上高雄路段傳火燒車還有追撞 車流回堵5公里

國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，先是350.2公里處傳出火燒車，接著又在351.8公里處，發生車輛追撞事故，造成後方車流回堵約5公里。目前高公局南分局、國道公路警察已獲報到場協處，傷亡情況不明，詳細事故原因仍待釐清。

今天上午9時51分，國一北上岡山路段350.2公里處，傳一輛小貨車不明原因起火，占用減速車道及外路肩，導致車流回堵約2公里。

未料，事故發生後10分鐘，國一北上岡山路351.8公里處，又傳出追撞事故，初步了解，有3輛車受波及，其中一輛車，遭撞後，車體打橫，占用外線、路肩車道，同時也因事故，有大量散落物，造成後方車流回堵約5公里。