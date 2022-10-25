快訊

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

國一北上高雄路段傳火燒車還有追撞 車流回堵5公里

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，先是350.2公里處傳出火燒車，接著又在351.8公里處，發生車輛追撞事故，造成後方車流回堵約5公里。目前高公局南分局、國道公路警察已獲報到場協處，傷亡情況不明，詳細事故原因仍待釐清。

今天上午9時51分，國一北上岡山路段350.2公里處，傳一輛小貨車不明原因起火，占用減速車道及外路肩，導致車流回堵約2公里。

未料，事故發生後10分鐘，國一北上岡山路351.8公里處，又傳出追撞事故，初步了解，有3輛車受波及，其中一輛車，遭撞後，車體打橫，占用外線、路肩車道，同時也因事故，有大量散落物，造成後方車流回堵約5公里。

高公局南分局、國道公路警察目前已獲報前往協處，目前傷亡情況不明，詳細事故原因仍待釐清。

國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，造成後方車流回堵約5公里。圖／取自1968APP
國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，造成後方車流回堵約5公里。圖／取自1968APP
今天上午9時51分，國一北上岡山路段350.2公里處，傳一輛小貨車不明原因起火。圖／讀者提供
今天上午9時51分，國一北上岡山路段350.2公里處，傳一輛小貨車不明原因起火。圖／讀者提供
國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，造成後方車流回堵約5公里。圖／取自1968APP
國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，造成後方車流回堵約5公里。圖／取自1968APP
國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，造成後方車流回堵約5公里。圖／取自1968APP
國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，造成後方車流回堵約5公里。圖／取自1968APP

岡山 國道

延伸閱讀

柯志恩端青年就業三利多，翻轉低薪結構、增進產業多元，留住高雄青年

別再像打保齡球 彰化警方防制東外環與灣福路口追撞

影／中彰快速路追撞車禍 男子酒駕撞車後翻車受傷

三芝公車總站傳出火燒車 青春山海線電動公車充電起火

相關新聞

三峽氣爆緝凶 住戶把家當彈藥庫

新北市三峽區前天發生民宅氣爆造成5人受傷，警方鑑識發現，氣爆戶26歲劉姓男子原來是討債集團成員，把自家儲藏室當成彈藥庫存...

影／屏東佳冬凶案 鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

屏東佳冬鄉昨晚驚傳凶殺案。一名吳姓男子與鄰居鍾姓男子一家長期不睦，竟持刀前往鍾男家中理論，兩人一言不和爆發肢體衝突，吳男...

影／侯友宜表揚阻詐小天使 新北警強力打詐金額破4億

新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報公開表揚金融機構行員117位、超商店員12位共129位阻詐小天使，並頒贈感謝狀及...

軍卡三峽死亡車禍 六軍團：對意外深表遺憾不捨

針對軍車在新北市三峽肇事，陸軍第六軍團指揮部上午表示，對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合...

國一北上高雄路段傳火燒車還有追撞 車流回堵5公里

國道一號北上高雄岡山路段，今天上午接連發生事故，先是350.2公里處傳出火燒車，接著又在351.8公里處，發生車輛追撞事...

夫婦才剛搭復康巴士出門不久 司機就看見他家失火

基隆市祥豐街1棟民宅今天起火燃燒，屋主夫妻當時已搭上復康巴士要出門，司機發現3樓神明廳冒煙，兩人在屋外焦急不已。消防局獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。