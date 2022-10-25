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夫婦才剛搭復康巴士出門不久 司機就看見他家失火

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市祥豐街1棟民宅今天起火燃燒，屋主夫妻當時已搭上復康巴士要出門，司機發現3樓神明廳冒煙，兩人在屋外焦急不已。消防局獲報派員趕往現場，約10分裡就控制火勢，滅火後確認無人傷亡。初步研判電線走火釀禍，真正原因待調查確認。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點50分接獲報案，祥豐街有民宅發生火警，消防局調派人車前往灌救，抵達現場時3樓火場已全面燃燒。消防員一方面布設水線，同時訪查火場及左右鄰宅的住戶都已離開房屋，射水後很快就控制火勢並滅火。

楊姓夫妻說，今早搭乘復康巴士出門後，司機開車出發，在屋外不遠處掉頭時，看到他們房子的3樓在冒煙，外面還有人圍觀，馬上停車。楊男將住家鑰匙交給司機，請他代為上3樓查看。司機說，到2、3樓間的樓梯就發現有危險，不能再往上走，馬上下樓。

屋主說，3樓是神明廳，平時沒有住人，不知道為什麼會起火燃燒。如果不是司機看到房子冒煙，他們可能已經進市區了。

基隆市祥豐街1棟民宅的3樓今天起火燃燒，消防員趕到時已全面燃燒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市祥豐街1棟民宅的3樓今天起火燃燒，消防員趕到時已全面燃燒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市祥豐街1棟民宅的3樓今天起火燃燒，消防員趕到時已全面燃燒，射水滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市祥豐街1棟民宅的3樓今天起火燃燒，消防員趕到時已全面燃燒，射水滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市祥豐街1棟民宅的3樓今天起火燃燒，消防員趕到時已全面燃燒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市祥豐街1棟民宅的3樓今天起火燃燒，消防員趕到時已全面燃燒。記者邱瑞杰／攝影

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