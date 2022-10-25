聽新聞
test
0:00 / 0:00
夫婦才剛搭復康巴士出門不久 司機就看見他家失火
基隆市祥豐街1棟民宅今天起火燃燒，屋主夫妻當時已搭上復康巴士要出門，司機發現3樓神明廳冒煙，兩人在屋外焦急不已。消防局獲報派員趕往現場，約10分裡就控制火勢，滅火後確認無人傷亡。初步研判電線走火釀禍，真正原因待調查確認。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點50分接獲報案，祥豐街有民宅發生火警，消防局調派人車前往灌救，抵達現場時3樓火場已全面燃燒。消防員一方面布設水線，同時訪查火場及左右鄰宅的住戶都已離開房屋，射水後很快就控制火勢並滅火。
楊姓夫妻說，今早搭乘復康巴士出門後，司機開車出發，在屋外不遠處掉頭時，看到他們房子的3樓在冒煙，外面還有人圍觀，馬上停車。楊男將住家鑰匙交給司機，請他代為上3樓查看。司機說，到2、3樓間的樓梯就發現有危險，不能再往上走，馬上下樓。
屋主說，3樓是神明廳，平時沒有住人，不知道為什麼會起火燃燒。如果不是司機看到房子冒煙，他們可能已經進市區了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言