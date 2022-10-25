老翁騎電動車拿民宅前盆栽屋主無奈 網友歪樓說騎車技術溜

一名老翁清晨4點多騎電動車到台中市后里區一間民宅前，他下車再柱著枴杖拿走民宅前一個盆栽，屋主在臉書PO影片說「我家盆栽就這樣少了一盆」，網友看到後說應該要提醒老翁，不能姑息，也有網友看到影片後歪樓說，老翁騎電動車的技術很溜。

台中市大甲警分局今天說明，未接到屋主報案盆栽失竊；民眾在臉書后里幫PO影片，畫面中是本月22日清晨4點多，天色仍暗，一名老翁騎電動車到一戶民宅前，該戶民宅與隔壁民宅間各停一輛轎車，老翁騎車經過，忽然倒退，電動車騎進二輛轎車間。

他停車後，拿出單支枴杖緩慢下車，再走向民宅前，拿出疑似塑膠袋裝上一個盆栽，再騎車離開，他拿走盆栽過程，曾有其他車輛經過，但老翁身影被民宅前轎車擋住。