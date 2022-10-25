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高雄飼料空槽車不原因起火 濃煙直竄天際目擊者驚呆
40歲謝姓男子昨天上午駕駛飼料車要從嘉義縣民雄鄉要往旗山載運飼料，行經旗山區旗屏一路與南寮巷口時，車輛不明原因起火；事故經過，遭目擊者錄下並PO上「爆料公社」引起關注，所幸這起事故，無人受困傷亡，火勢也順利撲滅，並在3個多小時後道路恢復通行。
這起事故發生於昨天上午10時31分，謝男駕駛的飼料車要前往旗山區載運飼料，沿途行經旗屏一路與南寮巷口時，察覺車輛外異，停靠路邊查看，竟發現車輛左後車輪著火，隨後立即通報消防。
警消獲報後，消防局出動3車7人前往，旗山警分局也立即派員封鎖旗屏一路與延平二路、旗屏一路與國10末端，實施交通管制未讓車輛進入。
這輛飼料空槽車起火，於中午11時5分許火勢撲滅，下午1時50分許由拖吊車協力將車吊離，經清潔隊清理後，於2時15分許道路恢復通行。
所幸，這起事故無人受困傷亡，詳細事故原因仍待釐清；這起事故也有目擊者將事故拍照PO上臉書「爆料公社」，雖影片只有17秒，但可見遠處車輛起火燃燒，黑煙向天空及路邊竄燒，讓不少人驚呼。
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