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布袋水利工程完工田間棄置廢土 地主氣得報警竊占

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣政府水利處執行治水瞻計畫，委託水利署第九河川局，代辦布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，上月完工，高姓地主發現田地遭堆置大量廢土方，無法耕作權益受損，日前向布袋警分局報案竊占，警方受理偵辦中，縣府水利處協調包商出面處理。

高姓地主投訴指稱，他位在布袋鎮過溝小段0261地號田地，遭不明人士竊占堆置廢土方，致無法耕作種植農作物，他懷疑是2019縣府執行「縣市管河川及區域排水整體改善計畫的第4批次治理工程中的-布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，

高姓地主說，工程包商完工後，未將挖掘出廢土方搬運離開，就近堆置大排水溝旁，造成他至今無法種植農作物，損失難以估計。期間他因眼疾、腳傷，無法巡視田地，9月9日早上巡視發現。監工單位未盡監督，他申訴無門，報警處理。

這項由第九河川局代辦的布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，工程費約1947萬元，工程內容是排水路加高改善全長306公尺，防止淹水。

水利處長林谷樺說，這項水利工程是由水利署協調，交由第九河川局代辦，棄置廢土田地是2名地主共有，棄土是土地持分其中的1名地主，施工期間提出請求，而投訴報案是另名持分的地主，已報警偵辦，請廠商出面處理。

水利署第九河川局，代辦布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，上月完工，高姓地主發現田地遭堆置大量廢土方，於日前報警。圖／高姓地主提供
水利署第九河川局，代辦布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，上月完工，高姓地主發現田地遭堆置大量廢土方，於日前報警。圖／高姓地主提供
水利署第九河川局，代辦布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，上月完工，高姓地主發現田地遭堆置大量廢土方，於日前報警。圖／高姓地主提供
水利署第九河川局，代辦布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程，上月完工，高姓地主發現田地遭堆置大量廢土方，於日前報警。圖／高姓地主提供

水利署 嘉義 治水

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