三峽軍卡與機車擦撞 雙載母女送醫不治

新北市三峽區介壽路二段今天早上7點40分發生嚴重車禍，一輛軍用卡車與母女雙載機車發生擦撞，43歲母親及6歲女童現場無生命跡象，分別送往三峽恩主公及土城長庚醫院，急救後宣告不治，詳細車禍原因仍有待釐清。

據了解，這輛軍用卡車由27歲陳姓軍人駕駛，早上從桃園中壢出發至三峽運補物品，原本直行三峽區介壽路二段，右轉進入6巷時，擦撞到在軍車右側直行由43歲陳姓婦人所騎乘、搭載6歲簡姓女兒的機車，機車卡在軍車車頭底下，母女雙雙倒地，救護車趕抵時均已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。