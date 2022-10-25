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屏東佳冬凶案！鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

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影／屏東佳冬凶案 鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東佳冬鄉昨晚驚傳凶殺案。一名吳姓男子與鄰居鍾姓男子一家長期不睦，竟持刀前往鍾男家中理論，兩人一言不和爆發肢體衝突，吳男持刀砍殺鍾姓夫妻及兒子，害鍾男傷重不治死亡，其妻、子送醫搶救，暫無生命危險，但吳男疑在行凶過程受傷，目前也在加護病房救治，警方已展開調查，釐清凶案原因。

警方表示，24日晚上8點29分許接獲報案，指佳冬鄉發生持刀砍人案，勤務中心獲報後立即派遣快打部隊及偵查隊警力趕赴現場，發現現場有3名傷者，分別為鍾姓夫妻及兒子，其中1人傷勢嚴重，員警立即通知救護車，將3名傷者送醫，經搶救鍾男宣告不治。

警方組成專案小組追查，查訪現場證人並調閱監視器，發現離被害人住家不遠處的吳姓男子疑持刀行凶。專案小組趕往吳男住處準備逮捕時，發現他亦受傷倒臥住處門口，立即通知救護車將吳男送醫救治。

警方表示，初步調查吳男與鍾姓被害人為鄰居關係，兩人疑長期相處不睦，昨晚持刀前往被害人住處理論，雙方一言不合，吳嫌竟持刀砍殺鍾姓被害人，鍾姓被害人妻子及兒子見狀，上前攔阻，雙雙受傷，吳嫌犯案後即逃離現場。

警方表示，鍾妻、兒子及吳嫌都受傷，已派員戒護，並報請檢察官指揮偵辦，待3人傷勢穩定將進一步展開訊問，以釐清行兇動機及案發原因。

屏東佳冬鄉一名吳姓男子與鄰居鍾姓男子一家長期不睦，竟持刀前往鍾男家中理論，發生一死三傷凶案。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉一名吳姓男子與鄰居鍾姓男子一家長期不睦，竟持刀前往鍾男家中理論，發生一死三傷凶案。圖／讀者提供

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