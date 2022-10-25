不滿後方駕駛按喇叭 計程車司機亮刀依恐嚇罪送辦

台北市文山區政大一街，日前發生一起行車亮刀糾紛，58歲張姓計程車司機，遭後方車輛按鳴喇叭心生不滿，當場持刀下車與對方駕駛理論。

亮刀動作嚇得對方駕駛，立即駕車到指南派出所報案，直奔派出所後驚魂未定並直呼「對方車上有刀！」，文山一警分局調查，詢後依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

當時指南派出所警員李佳彥及詹鎧揚，聽聞張姓司機車內有刀不敢大意，為避免現場情緒升溫，先將雙方當事人支開，並釐清案發過程，報案人指稱，起因為前方張姓司機車輛突然剎車，他在後方下意識鳴按一聲喇叭。

不料後續張姓司機數度放慢車速，由於路幅狹窄，已妨礙車輛行駛，因此鳴按喇叭後超車，超車過程中張姓司機卻搖下車窗怒嗆「哩洗勒BA沙小？」（你按喇叭按什麼意思？），雙方下車口角，張姓司機一氣之下拿出預藏好的刀械走向報案人，報案人見苗頭不對，立即到派出所請求警方協助。

張嫌在警方詢問時，不斷辯稱是對方到車門旁拿武器佯攻才會持刀自衛，但警方檢視行車紀錄器畫面，只見張嫌持刀步步逼向對方，至於為何會在計程車內預置刀械，張嫌供稱「啊我不能在車上吃水果喔？」