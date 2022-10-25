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「美國戰地醫生」老哏詐騙又來 台中婦88萬差點飛了
台中市七旬蘇姓婦人近日在網路遇到歹徒，利用美國戰地醫生的愛情詐騙老哏，要求婦人匯款88萬元，蘇婦不疑前往銀行要匯款，不過行員認為與蘇婦平常消費習慣不同，通知警方到場，警方一聽是詐騙老哏，連忙查詢新聞，提供給蘇婦參考，蘇婦才打消匯款念頭。
第五警分局四平所警員洪智翔、呂孟淳在17日下午3時許，接獲合作金庫行員通報，蘇姓婦人（70歲）遭受詐騙要匯款，警方前往現場調查，蘇婦向警說明，近日在網路交友，認識一名美國骨科醫生，該醫生自稱，遭徵召前往敘利亞當戰地醫生，必須向美國政府繳交費用後，才能搭機返回美國，費用是88萬元。
警方一聽就是老哏詐騙化數，當場告知蘇婦，已遇到典型的詐騙集團歹徒，切勿上當，蘇婦原本抱持著懷疑態度，不相信警方，警方立即使用手機查詢戰地醫生，立即出現好幾則詐騙新聞，提供給蘇婦查看。
蘇婦看到新聞內容大同小異，才驚覺有遭詐騙可能，打消匯款念頭，還感謝銀行行員、警方協助阻止，保住自己血汗錢。
第五警分局長林沐弘說，詐騙歹徒不斷翻新詐騙手法，導致民眾遭受財產損失金額日趨增加，請民眾對於詐騙手法多加小心、謹慎，如遇類似詐騙案件，請撥打110或165報案。
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