八旬老翁騎機車外出忘了車停那 南警10分鐘迅速找回

台南市88歲程姓老翁，家人深怕他年邁外出發生危險，將機車鑰匙收藏起來，但昨天老翁找到鑰匙後騎機車外出，家屬後來在中西區北門路上發現老翁，但機車卻不見蹤影。警方接獲他媳婦報案後，調閱監視錄影器畫面，發現老翁的機車出現在民族路上，順利找回老翁的機車。

45歲朱姓婦人昨天下午3點到台南市警二分局博愛派出所報案說，她的公公程姓老翁患有失智症，家人擔心他騎機車外出，將機車鑰匙收起來。沒想到，老翁自己翻找到鑰匙後，下午1點多趁家人不注意時，偷偷騎機車出門，打手機都未接聽，家人最後在北門路發現老翁蹲坐在路旁，但所騎乘的機車不見蹤影，詢問老翁一無所知，找了2個多小時，都找不到機車，擔心車子遭竊，家屬只好請求警方協助。

警員吳嘉榮、洪宇宏受理後，得知程昨天下午1點多騎機車從中西區住處外出後，忘記將機車放置於何處，即時運用警政科技設備監視系統，不到10分鐘即在中西區民族路上順利尋獲老翁的機車，讓家屬鬆了一口氣。