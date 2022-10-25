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台南市西門路店家清晨失火 燃燒電池雜物 機車也被波及

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區西門路四段一間2樓店家，今天清晨4點多發生火災。消防人員接獲民眾報案趕到場後發現店家1樓疑似悶燒，連忙破門進入後出水滅火後，發現燃燒電池等雜物，店內停放機車也被燒得半毀，火勢約在16分鐘後撲滅。

「有間鐵皮店家著火，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨4點42分受理民眾報案，位於北區西門路四段一間2樓店家失火冒出煙霧，店內有沒有人狀況不明。中心出動公園、和緯、安南消防分隊等各式車輛8車18人搶救。

消防人員到場後發現1樓疑似悶燒冒煙，擔心屋內有人，連忙破門後拉水線，清晨4點57分出水，4點58分撲滅。1樓燃燒電池雜物及一台機車半毀，面積約5平方公尺，消防人員撲滅火勢後上到2樓察看，確定沒有人在屋內。至於起火真正原因待火災調查科人員調查釐清。

台南市北區西門路四段店家今天清晨失火，消防人員滅火後發現1樓燃燒電池等雜物，機車也被波及。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段店家今天清晨失火，消防人員滅火後發現1樓燃燒電池等雜物，機車也被波及。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段店家今天清晨失火，消防人員滅火後發現1樓燃燒電池等雜物，機車也被波及。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段店家今天清晨失火，消防人員滅火後發現1樓燃燒電池等雜物，機車也被波及。記者黃宣翰／翻攝

台南 火災

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