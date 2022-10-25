台南市西門路店家清晨失火 燃燒電池雜物 機車也被波及

台南市北區西門路四段一間2樓店家，今天清晨4點多發生火災。消防人員接獲民眾報案趕到場後發現店家1樓疑似悶燒，連忙破門進入後出水滅火後，發現燃燒電池等雜物，店內停放機車也被燒得半毀，火勢約在16分鐘後撲滅。

「有間鐵皮店家著火，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨4點42分受理民眾報案，位於北區西門路四段一間2樓店家失火冒出煙霧，店內有沒有人狀況不明。中心出動公園、和緯、安南消防分隊等各式車輛8車18人搶救。