陳其邁主持治安會報 警方交成績單「槍案六都最少」
高雄大立百貨門口21日凌晨傳出槍響，未造成傷亡，高雄警方在2個多小時後，迅速逮捕開槍男子，但高雄卻又遭藍營議員批是「慶記之都」，讓基層員警不服。高雄市政府今傍晚召開治安會報，其中刑案發生數不僅較去年降低，破獲率也上升，市長陳其邁會中也向員警打氣，肯定維護高雄治安的功勞。
高雄市警局統計，2020年高雄發生14件槍擊案，去年發生7件，減少一半，警方並全數偵破，今年至今天，共發生3件槍擊案。據了解，今年槍擊案發生件數，高雄、台北、台中併列六都最低。
今陳其邁主持市府治安會報，警方特別舉出今年治安成績，全市全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪、重大刑案、詐欺、槍擊案件等6項治安犯罪發生數，與去年同期相較均呈現顯著下降、破獲率上升的趨勢。
其中最受關注的「槍擊案」，刑大舉高雄今年發生數為六都最少，與去年同期發生相較，降幅達71%也是六都最佳，另重大、暴力犯罪均迅速全數偵破，破獲率增加幅度也是六都最高。
另外，近年青少年涉入暴力案件部分，少年隊統計今年迄今少年案件，較去年同期減少243件，降幅達25%。常見的少年涉詐欺、妨害秩序及竊盜等三項主要案類，也呈下降趨勢。
其中暴力犯罪部分，由5年前14件逐年降低，去年僅發生2件，今年維持0件。
陳其邁今在會議中肯定少年隊宣導、防制、查緝面均有良好成效，他也向基層充值信心，強調員警的辛苦不容抹煞，希望各界多予鼓勵。
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