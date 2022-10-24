國道貨車翻覆掉出「竹科送貨單」疑載貴重晶片 他急喊別把車翻正

國道一號中山高北向雲林虎尾路段，今天下午發生一起小貨車翻覆事故。由黃姓駕駛的貨車行經北上235.7公里靠近虎尾交充附近，車子突然失控，在煞車不及之下，撞上護欄後翻覆在內側車道上，使交通受阻，只剩外側單線通車，車流回堵近3公里。雲林消防局獲報趕往將2名傷者送醫，兩人幸只擦傷無大礙；經國道警方出動吊車將事故車輛排除後，才恢復正常通行。

國道四大隊斗南分隊長陳禎宗表示，一輛由47歲黃姓男子駕駛的小貨車，今午1時43分許，行經國道1號北向235.7公里處，疑因操作不當，車子失控撞擊內側護欄後翻覆。救護車趕抵到，貨車內30歲陳姓男乘客已自行爬出，黃姓駕駛仍受困車內，消防人員設法將他拉出。兩人送醫僅受輕微擦傷，均無大礙。現場經約半小時清理後全線恢復通車。