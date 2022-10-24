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國道貨車翻覆掉出「竹科送貨單」疑載貴重晶片 他急喊別把車翻正
國道一號中山高北向雲林虎尾路段，今天下午發生一起小貨車翻覆事故。由黃姓駕駛的貨車行經北上235.7公里靠近虎尾交充附近，車子突然失控，在煞車不及之下，撞上護欄後翻覆在內側車道上，使交通受阻，只剩外側單線通車，車流回堵近3公里。雲林消防局獲報趕往將2名傷者送醫，兩人幸只擦傷無大礙；經國道警方出動吊車將事故車輛排除後，才恢復正常通行。
國道四大隊斗南分隊長陳禎宗表示，一輛由47歲黃姓男子駕駛的小貨車，今午1時43分許，行經國道1號北向235.7公里處，疑因操作不當，車子失控撞擊內側護欄後翻覆。救護車趕抵到，貨車內30歲陳姓男乘客已自行爬出，黃姓駕駛仍受困車內，消防人員設法將他拉出。兩人送醫僅受輕微擦傷，均無大礙。現場經約半小時清理後全線恢復通車。
由於在散落的地上發現一張「竹科送往南科的晶片和光罩派送路線單」，車上所載的貨物是否為晶片，國道警方並未證實，但據現場協助清理的人員表示，吊車來處理翻車時，貨車的人在送醫前還特別叮囑，不要將貨車翻正或太大震動，以免載運的貨物受損，吊車司機只按貨車上人員交待的事去做，至於所載是否為貴重的晶片，不得而知，因車上貨物並未摔出車外。
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