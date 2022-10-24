賠慘了！女跨越雙黃線超車 先撞重機再撞1凌志受傷送醫

陳姓女子今日下午3時許，駕福特車行經台11線東河鄉郡界段路段，疑跨越雙黃線超車，先撞對向潘男騎紅牌重機，再彈撞1輛凌志，造成潘左腿骨折送醫，陳女酒測值零，警方已將她帶回分局偵辦，地方直言「這次超車要賠慘了！」

女駕福特違規跨越雙黃線超車，撞紅牌重機又追撞凌志車。記者卜敏正／翻攝

「看她以後還敢違規嗎！」地方人士指出，48歲陳女疑涉違規跨越雙黃線超車，來不及回到原車道，先撞上20歲潘姓男子的川崎重機，之後車禍又波及許姓男子停放路邊凌志自小客車，造成左側車門毀損，2車維修經費相當可觀，還有受傷賠償，陳這次超車損失慘重。

成功分局表示，因為潘骨折送醫，將委託醫院抽血檢測，另陳女當時若違規超車經查明釐清後，肇事汽車涉及違規超車行為，都將依法開單舉發。