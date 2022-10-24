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賠慘了！女跨越雙黃線超車 先撞重機再撞1凌志受傷送醫
陳姓女子今日下午3時許，駕福特車行經台11線東河鄉郡界段路段，疑跨越雙黃線超車，先撞對向潘男騎紅牌重機，再彈撞1輛凌志，造成潘左腿骨折送醫，陳女酒測值零，警方已將她帶回分局偵辦，地方直言「這次超車要賠慘了！」
「看她以後還敢違規嗎！」地方人士指出，48歲陳女疑涉違規跨越雙黃線超車，來不及回到原車道，先撞上20歲潘姓男子的川崎重機，之後車禍又波及許姓男子停放路邊凌志自小客車，造成左側車門毀損，2車維修經費相當可觀，還有受傷賠償，陳這次超車損失慘重。
成功分局表示，因為潘骨折送醫，將委託醫院抽血檢測，另陳女當時若違規超車經查明釐清後，肇事汽車涉及違規超車行為，都將依法開單舉發。
成功分局表示，超車意外發生，主要來自駕駛人不當觀念，以及對超車路線和時機，作錯誤判斷。畫設雙黃實線禁止超車的路段，多有路幅、視野狹窄，或是鄰近路口、社區等避險考量，駕駛人不應該看到對向無車就貿然超車。分局將加強台11線沿線違規取締，防制事故發生。
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