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新北夫妻各騎1輛單車返家 途中妻遭砂石車輾斃天人永隔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區環漢路今天下午發生死亡車禍，1輛曳引砂石車右轉柑園二橋時，疑因內輪差視線死角輾斃同向行進的騎單車邱姓女子，當時邱女的丈夫騎乘另1輛單車在前方，回頭赫見妻子發生車禍慘狀，當場崩潰大哭。

據了解，40歲林姓男子與39歲邱姓妻子，今天下午3時許各騎1輛單車，丈夫在前、妻子在後，沿樹林區環漢路五段往新莊方向騎行準備回家。這時由55歲潘姓司機駕駛的曳引砂石車與夫妻倆同向從後方駛近，砂石車右轉柑園二橋時擦撞到單車，造成邱女當場死亡。

林男意外發現後方發生車禍，回頭赫見妻子慘狀，當場情緒崩潰，急忙報案求救，但救護車趕抵時，邱女已明顯死亡。警方到場測繪處理事故，初步判定肇因疑為砂石車右轉時未保持安全距離、未禮讓直行單車先行導致事故發生，但詳細肇責仍待進一步鑑定。潘姓司機接受警詢後，將依過失致死罪嫌移送法辦。

砂石車右轉時撞到同向直行的單車，女騎士跌倒遭當場輾斃。記者林昭彰／翻攝
砂石車右轉時撞到同向直行的單車，女騎士跌倒遭當場輾斃。記者林昭彰／翻攝
砂石車右轉時撞到同向直行的單車，女騎士跌倒遭當場輾斃。記者林昭彰／翻攝
砂石車右轉時撞到同向直行的單車，女騎士跌倒遭當場輾斃。記者林昭彰／翻攝

單車 砂石 車禍

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