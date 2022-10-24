新北夫妻各騎1輛單車返家 途中妻遭砂石車輾斃天人永隔

新北市樹林區環漢路今天下午發生死亡車禍，1輛曳引砂石車右轉柑園二橋時，疑因內輪差視線死角輾斃同向行進的騎單車邱姓女子，當時邱女的丈夫騎乘另1輛單車在前方，回頭赫見妻子發生車禍慘狀，當場崩潰大哭。

據了解，40歲林姓男子與39歲邱姓妻子，今天下午3時許各騎1輛單車，丈夫在前、妻子在後，沿樹林區環漢路五段往新莊方向騎行準備回家。這時由55歲潘姓司機駕駛的曳引砂石車與夫妻倆同向從後方駛近，砂石車右轉柑園二橋時擦撞到單車，造成邱女當場死亡。