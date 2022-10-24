南市消防隊員巧手 報廢消防車拆解改造為置物平台
台南官田消防分隊隊員們發揮巧思，將報廢消防車零件拆解改造為置物平台再利用，除讓辦公廳舍瞬間更寬敞舒適，更徹底解決惱人車庫問題。
坐落於官田區工業區內的官田消防分隊，廳舍使用迄今已逾20年，除內部規畫不敷現代消防勤務需求，車庫因臨路車輛來來往往常堆積大量砂土，消防人員裝備也因落塵問題困擾不已。
該分隊小隊長陳至坤、隊員姜世聰、林建豪等3人為解決車庫嚴重落塵及逢雨季車庫漏、積水造成個人消防衣、褲等裝備均濕漉不堪出勤困擾，近日聯手將今年度所報廢消防車拆卸下來的置物平台加工再利用，解決惱人車庫問題。
第二救災救護大隊長丁春能表示，廢棄的零件經同仁巧手改造，賦予廳舍新氣象，除廳舍巧思改造，同仁亦會自行維修故障器材，從材料購買至著手維修一手包辦，大大提升行政效率及節約公帑。
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