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影／六旬翁砸30萬投資比特幣 「雙倍獲利」掉詐騙圈套

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓老翁在20日前往北區永豐銀行，要匯款30萬元，起初稱是要購買精品，後來才說要投資比特幣，行員察覺有異報警，郭翁稱，對方以「雙倍獲利」為噱頭號召，一時心動，警方提醒，此為常見投資詐騙手法，切勿上當。

第二警分局立人所20日上午11時許，接獲永豐銀行北台中分行行員來電，郭姓老翁（69歲）欲匯款現金30萬元，表示要投資比特幣，行員認為與郭平時使用習慣不同，察覺有異，疑似遭詐騙，通知轄內警員前往協助，由警員蔡尚儒、洪佳碩、實習生羅智暄到場了解。

郭姓老翁表示，近日在網路上收到一名自稱「NCTEX客服—吳家明」帳號，主動加LINE好友，慫恿他至該平台投資虛擬貨幣，會有好康抽DOUBLE的雙倍獲利，要求他至銀行匯款新台幣30萬元，甚至提醒其臨櫃匯款時，不可告訴行員是要投資比特幣，要改用購買精品的名義，以躲避行員的關懷。

警方一聽，認定郭翁是遇到詐騙集團，以常見的投資詐騙手法騙錢，郭翁經警方耐心開導、勸說，告知類似投資型案例態樣，郭翁才打消匯款念頭。

第二警分局長陳家銘說，阻詐工作刻不容緩，第二分局與北區34家金融機構組成堅強防詐聯盟，有效守護民眾荷包，期盼在與金融機構合作下，在最前端防堵詐騙案件發生，共同守護市民大眾財產安全。

二分局提醒，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。

台中市郭姓老翁聽到歹徒投資話術有雙倍獲利，想投資30萬元到歹徒帳戶，歹徒還交郭翁匯款時，要跟行員說是購買精品。圖／第二警分局提供
台中市郭姓老翁聽到歹徒投資話術有雙倍獲利，想投資30萬元到歹徒帳戶，歹徒還交郭翁匯款時，要跟行員說是購買精品。圖／第二警分局提供
台中市郭姓老翁聽到歹徒投資話術有雙倍獲利，想投資30萬元到歹徒帳戶，警方獲報到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市郭姓老翁聽到歹徒投資話術有雙倍獲利，想投資30萬元到歹徒帳戶，警方獲報到場阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 比特幣

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