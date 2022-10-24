影／高雄砂石車起火竄黑煙突爆炸 目擊者驚呼

高市一輛砂石車今天上午10時30分許，行經旗山區旗屏一路，突然冒煙，司機跳車逃生，砂石車黑煙竄燒，過程被停在路邊轎車上的乘客拍下，只見砂石車起火後，下方又突然爆炸了一聲，出現一團火雲，讓拍攝者忍不住驚呼「靠北啊」；消防局撲滅火勢，幸無人受傷。

臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文，指高雄旗山旗尾方向有砂石車火燒車，並附上一段17秒影片，影片中只見不遠處有1輛砂石車已起火燃燒，黑煙向天空及路邊竄燒。

正當拍攝者對準起火的砂石車錄影時，突然砂石車下方爆炸了一聲，出現一團火球，讓車上的人忍不住驚呼「靠北啊」，還有人當場吐出三字經「沒拍到」，另外有人說「有，我有拍到」。