聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄砂石車起火竄黑煙突爆炸 目擊者驚呼
高市一輛砂石車今天上午10時30分許，行經旗山區旗屏一路，突然冒煙，司機跳車逃生，砂石車黑煙竄燒，過程被停在路邊轎車上的乘客拍下，只見砂石車起火後，下方又突然爆炸了一聲，出現一團火雲，讓拍攝者忍不住驚呼「靠北啊」；消防局撲滅火勢，幸無人受傷。
臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文，指高雄旗山旗尾方向有砂石車火燒車，並附上一段17秒影片，影片中只見不遠處有1輛砂石車已起火燃燒，黑煙向天空及路邊竄燒。
正當拍攝者對準起火的砂石車錄影時，突然砂石車下方爆炸了一聲，出現一團火球，讓車上的人忍不住驚呼「靠北啊」，還有人當場吐出三字經「沒拍到」，另外有人說「有，我有拍到」。
消防局指出，砂石車火燒車火警發生在今天上午10時31分許，地點在旗山區的旗屏一路上，出動3車7人前往灌救，所幸砂石車司機當時已下車，火勢在10時47分順利撲滅，無人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言