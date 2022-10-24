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影／高雄砂石車起火竄黑煙突爆炸 目擊者驚呼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛砂石車今天上午10時30分許，行經旗山區旗屏一路，突然冒煙，司機跳車逃生，砂石車黑煙竄燒，過程被停在路邊轎車上的乘客拍下，只見砂石車起火後，下方又突然爆炸了一聲，出現一團火雲，讓拍攝者忍不住驚呼「靠北啊」；消防局撲滅火勢，幸無人受傷。

臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文，指高雄旗山旗尾方向有砂石車火燒車，並附上一段17秒影片，影片中只見不遠處有1輛砂石車已起火燃燒，黑煙向天空及路邊竄燒。

正當拍攝者對準起火的砂石車錄影時，突然砂石車下方爆炸了一聲，出現一團火球，讓車上的人忍不住驚呼「靠北啊」，還有人當場吐出三字經「沒拍到」，另外有人說「有，我有拍到」。

消防局指出，砂石車火燒車火警發生在今天上午10時31分許，地點在旗山區的旗屏一路上，出動3車7人前往灌救，所幸砂石車司機當時已下車，火勢在10時47分順利撲滅，無人受傷。

高雄市旗山區旗屏一路的一輛砂石車，今天上午突起火，黑煙竄出後，又突然爆炸，車後方出現一團火球，目擊者忍不住驚呼：靠北啊。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市旗山區旗屏一路的一輛砂石車，今天上午突起火，黑煙竄出後，又突然爆炸，車後方出現一團火球，目擊者忍不住驚呼：靠北啊。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市旗山區旗屏一路的一輛砂石車，今天上午突然起火，司機跳車逃生，起火砂石車黑煙竄燒。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市旗山區旗屏一路的一輛砂石車，今天上午突然起火，司機跳車逃生，起火砂石車黑煙竄燒。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

砂石 爆炸 火燒車

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