競選宣傳車違規迴轉 重機迎頭撞上…車頭全碎人噴飛
雲林縣今早有一名67歲林姓男子，駕駛小貨車在街上競選宣傳，在林內鄉大同路上臨時更改路線，直接在雙黃線迴轉，後方43歲劉姓男子騎重機閃避不及，猛力迎頭撞上，重機車頭直接被撞爛，騎士噴飛2公尺手臂骨折，雙方送醫無生命危險。
據了解，今早在雲林縣林內鄉大同路97號前，競選宣傳車與與大型重機車都是同方向由林內往斗六行駛，但因競選宣傳車突然在馬路上雙黃線違規迴轉，後方重機騎士迎頭撞上，宣傳車駕駛座車門被撞凹，重機車頭也被撞爛。
斗六分局指出，駕駛雙方酒測值均為零，開車司機左手臂骨折，重機騎士右手臂骨折，雙方送醫後無生命危險，事故全案由斗六分局林內分駐所釐清中，也提醒駕駛應遵守交通規則，避免事故發生。
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