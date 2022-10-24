競選宣傳車違規迴轉 重機迎頭撞上…車頭全碎人噴飛

雲林縣今早有一名67歲林姓男子，駕駛小貨車在街上競選宣傳，在林內鄉大同路上臨時更改路線，直接在雙黃線迴轉，後方43歲劉姓男子騎重機閃避不及，猛力迎頭撞上，重機車頭直接被撞爛，騎士噴飛2公尺手臂骨折，雙方送醫無生命危險。

據了解，今早在雲林縣林內鄉大同路97號前，競選宣傳車與與大型重機車都是同方向由林內往斗六行駛，但因競選宣傳車突然在馬路上雙黃線違規迴轉，後方重機騎士迎頭撞上，宣傳車駕駛座車門被撞凹，重機車頭也被撞爛。