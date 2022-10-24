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接種Novavax疫苗二日後「心臟不適」 93歲婦急診來不及死亡

新北3歲男童家中突倒地昏迷亡 擇日解剖查死因

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區3歲男童在家中與姊姊玩耍時突然昏迷，消防局接獲媽媽求救，派員前往送醫急救無效，醫師宣告死亡。基隆地檢署檢察官與法醫今天下午相驗男童遺體，無明顯外傷，決定擇日解剖釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天近午接到母親求救電話，派員前往救護時，男童已無呼吸心跳，馬上施予心肺復甦術（PCR），並送基隆長庚醫院。醫師急救1小時未能救回，宣告到院前死亡。

據了解，男童昨天上午與11歲的姊姊在家中玩耍，姊姊後來去上廁所，回到弟弟身邊，發現他倒在地上昏迷不醒，趕緊告訴媽媽。母打119案求救，救護人員抵達時，男童已無呼吸心跳，施以CPR並送醫。

瑞芳警分局獲報前往男童家中調查採證，未在屋內發現可疑狀況。男童身上無外傷，也未曾罹患重大疾病。檢察官今天下午偕法醫相驗，因死因未明，檢察官指示遺體暫時冰存不得火化，擇日再辦理解剖釐清死因。

新北市瑞芳區3歲阮姓男童在家中與姊姊玩耍時昏倒，送醫不治。檢察官今相驗後，決定擇日解剖釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區3歲阮姓男童在家中與姊姊玩耍時昏倒，送醫不治。檢察官今相驗後，決定擇日解剖釐清死因。記者邱瑞杰／攝影

檢察官

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