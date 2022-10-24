新北3歲男童家中突倒地昏迷亡 擇日解剖查死因

新北市瑞芳區3歲男童在家中與姊姊玩耍時突然昏迷，消防局接獲媽媽求救，派員前往送醫急救無效，醫師宣告死亡。基隆地檢署檢察官與法醫今天下午相驗男童遺體，無明顯外傷，決定擇日解剖釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天近午接到母親求救電話，派員前往救護時，男童已無呼吸心跳，馬上施予心肺復甦術（PCR），並送基隆長庚醫院。醫師急救1小時未能救回，宣告到院前死亡。

據了解，男童昨天上午與11歲的姊姊在家中玩耍，姊姊後來去上廁所，回到弟弟身邊，發現他倒在地上昏迷不醒，趕緊告訴媽媽。母打119案求救，救護人員抵達時，男童已無呼吸心跳，施以CPR並送醫。