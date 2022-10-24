影／老翁過馬路遭撞命危送醫 救護車上又遇車禍傷重不治

屏東縣79歲林姓老翁昨天晚間在家中附近過馬路時，突遭機車騎士曾姓男子撞倒，消防局獲報後將老翁載往醫院途中，行經自由路與民生路口時，救護車紅燈減速，遭綠燈直行汽車撞上，趕緊派另輛救護車載老翁送醫，老翁傷重不治，肇事原因待釐清。

昨晚7點10分，55歲曾姓機車騎士行經清溪路時，79歲林姓老翁過馬路時突然遭摩托車撞上倒地。林姓老翁兒子當時在家，聽到外面碰撞聲，看到父親與機車騎士倒在地上。

消防局獲報後到場，林姓老翁現場無心跳呼吸，7點27分將老翁送上救護車，7點34分屏東分隊救護車行經到民生路與自由路口與汽車發生車禍，隨即加派麟洛分隊救護車前往，7點43分麟洛分隊抵達現場接手急救，並在7點46分送到屏東醫院救治。

救護車全程有鳴笛警示，白色汽車駕駛梁姓男子稱，聽到救護鳴笛聲正要減速就撞上救護車。救護車車頭全毀，當時救護車有駕駛消防隊員楊男，駕駛座旁坐著老翁家屬、救護車後車廂老翁與一名消防員。