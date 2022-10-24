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影／老翁過馬路遭撞命危送醫 救護車上又遇車禍傷重不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣79歲林姓老翁昨天晚間在家中附近過馬路時，突遭機車騎士曾姓男子撞倒，消防局獲報後將老翁載往醫院途中，行經自由路與民生路口時，救護車紅燈減速，遭綠燈直行汽車撞上，趕緊派另輛救護車載老翁送醫，老翁傷重不治，肇事原因待釐清。

昨晚7點10分，55歲曾姓機車騎士行經清溪路時，79歲林姓老翁過馬路時突然遭摩托車撞上倒地。林姓老翁兒子當時在家，聽到外面碰撞聲，看到父親與機車騎士倒在地上。

消防局獲報後到場，林姓老翁現場無心跳呼吸，7點27分將老翁送上救護車，7點34分屏東分隊救護車行經到民生路與自由路口與汽車發生車禍，隨即加派麟洛分隊救護車前往，7點43分麟洛分隊抵達現場接手急救，並在7點46分送到屏東醫院救治。

救護車全程有鳴笛警示，白色汽車駕駛梁姓男子稱，聽到救護鳴笛聲正要減速就撞上救護車。救護車車頭全毀，當時救護車有駕駛消防隊員楊男，駕駛座旁坐著老翁家屬、救護車後車廂老翁與一名消防員。

警方呼籲，民眾在路上聽聞救護車鳴笛時，務必注意救護車行向、禮讓救護車，避免釀成憾事。警方表示，根據道路交通處罰條例第45條，第二項聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰緩，並吊銷駕駛執照。前項情形致人死傷者，處汽車駕人新台幣6千元以上9萬元以下罰緩，並吊銷駕駛執照。

79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車與白色汽車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車與白色汽車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車發生車禍。記者劉星君／翻攝
79歲林姓老翁過馬路時遭紅色機車撞上倒地，老翁送醫途中又遇到救護車發生車禍。記者劉星君／翻攝

救護車 屏東縣 車禍

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